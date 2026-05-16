Madre encara a conductora de Uber porque su hija bajó sola del auto y usuarios estallan: “No es niñera”

Usuarios defendieron a la conductora luego de que una adolescente descendiera del vehículo sin avisar durante el trayecto.

La creadora de contenido y conductora de Uber conocida como Soy Laosita se convirtió en tendencia en redes sociales luego de publicar un video donde muestra una fuerte discusión con una madre de familia, quien la responsabilizó porque una de sus hijas descendió del vehículo antes de llegar al destino final.

El clip rápidamente acumuló miles de reproducciones en TikTok y otras plataformas debido a lo incómodo de la situación. En las imágenes se observa que dos menores viajaban dentro del automóvil; sin embargo, durante el trayecto una de ellas bajó inesperadamente del vehículo sin avisar ni marcar parada.

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El video viral abrió debate sobre quién debe hacerse responsable cuando menores viajan solas en aplicaciones de transporte.

La propia tiktoker explicó el contexto del incidente escribiendo: “Hasta donde llega nuestra responsabilidad como chófer con los menores de edad?” Responsabilidad del chófer con menores en Uber Descubre hasta dónde llega tu responsabilidad como chófer de Uber con menores de edad. Información clave para conductores”.

En la grabación, la conductora primero cuestiona a la menor que permanecía dentro del automóvil diciendo: “Hey no me marcaste la parada. Cuando sea así tienen que, que marcar la parada, ¿eh?”. La adolescente respondió: “No, sí, es que no, no supe, no sé por qué se bajó”.

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La menor se bajó del automóvil sin avisar y la discusión rápidamente se convirtió en tendencia en TikTok.

Momentos después al llegar al destino apareció la madre de las niñas, quien inmediatamente comenzó a reclamarle a la conductora: “Oye, pero ¿por qué la dejaste bajar?”. Ante ello, la chofer respondió: “No, yo no la dejé bajar”.

La discusión subió de tono cuando la mujer afirmó: “Era tu obligación traérmelas hasta acá a la casa”, mientras la conductora insistía en que la menor descendió sola del vehículo. Posteriormente, la tiktoker explicó que para transportar adolescentes existe la modalidad Uber Teens y señaló: “Es responsabilidad tuya dejarlas viajar solas si sabes que son menores de edad. No es cosa mía, yo no tengo que estarlas cuidando”.

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El video de la tiktoker Soy Laosita desató debate sobre la responsabilidad de los choferes cuando menores viajan solos en aplicaciones de transporte.

El video provocó un intenso debate entre usuarios de redes sociales sobre los límites de responsabilidad de los conductores en aplicaciones de transporte. Entre los comentarios más destacados aparecieron mensajes como: “Es responsabilidad de los papás, no del chofer”; “La responsabilidad es de la mamá, no del chófer”; “Ahí es llamar a una patrulla para q te paguen y reportar con ellos la omisión de cuidados”; “Para empezar no deberían subir menores de edad solos”; “Un uber presta en un servicio, no es una niñera”, y “Que paciencia tienes amiga , mis respetos para ti”.

La polémica también abrió nuevamente la conversación sobre la seguridad de menores viajando solos en servicios de transporte por aplicación y la importancia de conocer las funciones específicas diseñadas para adolescentes dentro de estas plataformas.

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