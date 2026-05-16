Maestros en México enfrentan cansancio crónico y precarización: especialista urge priorizar bienestar de docentes en la agenda educativa

Imagen de archivo de una maestra en un salón de clases. EFE/EPA/ROLEX DELA PENA

Miles de maestras y maestros en México enfrentan jornadas extendidas, estrés constante y precarización laboral, lo que provoca desgaste físico y mental.

Esta situación ya preocupa a especialistas y organizaciones civiles, que buscan convertir el bienestar docente en prioridad de la política educativa nacional.

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El informe “Mejorando la protección y el bienestar en las escuelas”, elaborado por la Fundación SM y el CINIDE de la Universidad Iberoamericana (IBERO), documenta que la sobrecarga administrativa, la incertidumbre laboral y el desgaste físico y emocional afectan todos los niveles de la educación básica.

Según el estudio, aplicado entre finales de 2024 y mediados de 2025 en Ciudad de México, Nuevo León y Tabasco, la mayoría de los docentes entrevistados en escuelas públicas y privadas reporta agotamiento crónico y falta de separación entre trabajo y vida personal.

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El uso intensivo de mensajería y conectividad permanente incrementa el desgaste diario.

Uno de los hallazgos principales del informe señala que el cansancio crónico entre docentes deriva de la falta de límites entre la jornada laboral y la vida personal, especialmente por la exigencia de estar siempre disponibles a través de grupos de mensajería.

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El doctor Luis Antonio Mata Zúñiga, coordinador del estudio, advierte que el problema estructural más urgente es la sobrecarga de trabajo.

En el sector privado, la amenaza de despido es constante. En Tabasco, la violencia genera miedo entre los docentes, quienes expresan temor al trasladarse a sus centros de trabajo. El informe subraya que estos factores agravan la incertidumbre laboral y el desgaste físico y emocional en el magisterio.

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El bienestar docente debe ser prioridad estructural

La doctora Cimenna Chao Rebolledo, directora de Planeación Estratégica e Innovación de la IBERO, define el bienestar docente como un aspecto integral, donde las y los maestros median el clima emocional en las comunidades escolares.

Por su parte, la doctora Cristina Perales, coordinadora del CINIDE, sostiene que una escuela no puede ser un espacio protector para estudiantes si quienes la sostienen no se sienten protegidos y acompañados.

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La directora de Fundación SM México, Cecilia Eugenia Espinosa Bonilla, plantea: “¿Quién cuida a quienes cuidan?”, y recalca que el bienestar del magisterio no es un tema periférico ni un lujo dentro del sistema educativo.

Triple jornada y desgaste diferenciado para las maestras

El informe identifica que las maestras suelen enfrentar doble o triple jornada, al combinar trabajo escolar, cuidados familiares y labores domésticas.

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El doctor Mata destaca que las profesoras organizan redes de apoyo para atender a sus hijos durante extensas jornadas laborales.

Aunque el compromiso con la enseñanza es alto, la investigación concluye que “la vocación por sí sola no basta” para sostener el sistema educativo.

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SEP reconoce el problema de sobrecarga administrativa

La SEP, a través de Verónica Hernández Tapia, directora académica de la Subsecretaría de Educación Básica, reconoce que atender la sobrecarga administrativa es un pendiente con el magisterio. Hernández Tapia indica que la dependencia trabaja para identificar las tareas administrativas que más desgaste generan y busca resignificar la planeación didáctica con sentido pedagógico.

Para Patricia Ganem, directora de Grupo Loga, el sistema escolar debe considerarse parte de una cadena de cuidados, reflexionando sobre la tendencia a delegar las necesidades sociales en el magisterio. Adolfo Rodríguez, representante de la UNESCO, sostiene que el bienestar docente no puede depender de acciones aisladas y que el organismo internacional impulsa un cambio hacia modelos centrados en el bienestar, la autonomía y el reconocimiento profesional del magisterio.

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Ayer, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunció un aumento salarial del 9% para los docentes del Estado, con motivo del Día del Maestro y tras la polémica por el adelanto del cierre del ciclo escolar 2025-2026.

Delgado detalló que el incremento incluye varios componentes que se sumarán gradualmente, entre prestaciones y reconocimiento al salario.

El funcionario afirmó que esta medida responde a la voluntad presidencial de mejorar las condiciones laborales del magisterio y representa “un gran reconocimiento y un esfuerzo extraordinario de las finanzas públicas”.

Delgado aseguró que el aumento mantiene la tendencia de recuperación real del salario docente, superando el rezago de sexenios anteriores.

Además, recordó que el reciente debate sobre el calendario escolar evidenció la necesidad de fortalecer la coordinación entre familias y escuelas, subrayando que la labor docente trasciende los días de clase.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a las y los maestros y reconoció su papel en la formación ciudadana y la transformación del país.

Sheinbaum explicó que el aumento salarial se fijó en 9% con base en la política de distribución de recursos públicos y reiteró el compromiso de continuar apoyando al magisterio.

Durante la ceremonia, entregó la medalla Maestro Manuel Altamirano a 42 docentes con más de 40 años de servicio, reiterando que la educación pública y el magisterio son el fundamento de la justicia social y la democracia en México.