Acamoto 2026: primer día deja detenidos, heridos, gas lacrimógeno e infracciones en Acapulco

Gobierno y organizadores chocan por realización del Acamoto 2026. Foto: (Acamoto 2026 en FB)

El Acamoto 2026 arrancó en la franja costera de Acapulco sin autorización municipal, con un saldo de múltiples detenidos y más de 112 infracciones de tránsito en sus primeras horas. La alcaldesa Abelina López Rodríguez había confirmado que el evento no contaba con ningún permiso formal, pero cientos de motociclistas ignoraron la advertencia y se congregaron en el puerto guerrerense.

Además, cerca de 30 motocicletas terminaron en el corralón porque sus conductores no pudieron acreditar la propiedad de las unidades.

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La decisión de las autoridades antes del evento

Desde abril, la Secretaría de Seguridad Pública del municipio advirtió que no aprobaría ninguna solicitud, sin importar cuándo llegara. Los argumentos fueron los antecedentes de accidentes, muertes y alteraciones del orden público en ediciones anteriores.

La postura oficial fue categórica: cualquier concentración vinculada al Acamoto 2026 sería considerada fuera de la legalidad. A pesar de ello, las convocatorias proliferaron en redes sociales junto con fotos y videos de motociclistas ya instalados en las playas, algunos con sus unidades sobre la arena.

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La titular del área turística expresó su apoyo a la determinación local para no expedir permisos, considerando situaciones de seguridad, impacto ambiental y antecedentes de alteraciones en actividades previas vinculadas al encuentro motorizado. | (Crédito: Acamoto 2026/composición fotográfica)

El operativo de seguridad y las primeras confrontaciones

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno desplegaron más de 900 elementos para controlar el acceso a las principales avenidas y las casetas de la zona costera. El objetivo era evitar una repetición de las 290 infracciones y el decomiso de 120 motocicletas que marcaron la edición de 2025.

El viernes 15 de mayo, los equipos antimotines se enfrentaron a grupos de asistentes que lanzaron objetos contra los uniformados. Uno de esos proyectiles golpeó la cabeza de un transeúnte, y los elementos de seguridad recurrieron al gas lacrimógeno para dispersar a la multitud.

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Infracciones, basura y detenidos en el primer día

Solo durante la tarde del viernes, fuentes policiales reportaron al menos 112 infracciones viales. Al caer la noche, tres personas quedaron detenidas por confrontaciones directas con elementos que intentaban mantener despejadas las vialidades de la franja costera.

La basura se acumuló en las principales arterias del puerto desde las primeras horas. Las imágenes en redes sociales también mostraron a varios asistentes que consumían alcohol y otras sustancias en la vía pública.

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Las autoridades municipales y estatales refuerzan la vigilancia y establecen reglas claras para el AcaMoto 2026 en Acapulco, buscando prevenir desórdenes y garantizar la seguridad pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El secretario de Seguridad Pública del municipio de Acapulco, Federico Argumedo Rodríguez, puntualizó que hasta el momento no existe solicitud formal para celebrar el Acamoto 2026. De presentarse, hizo un llamado a organizadores y motociclistas para suspender toda convocatoria a reuniones sin permiso, y reiteró la obligación de respetar la ley y evitar alteraciones al orden habitual del puerto.