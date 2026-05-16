Mamá de ‘influencer’ italiana que vive en Colombia contó su experiencia luego de conocer varios destinos turísticos: “Maravilloso”

La joven italiana Giulia ofrece servicios turísticos en Colombia y se convirtió en la guía de su mamá - crédito @giulia.goesnomad/IG

La creadora de contenido italiana que aparece en redes sociales Giulia Goes Nomad, que reside en Colombia y es conocida por documentar sus experiencias de viaje, compartió en su perfil de Instagram un video especial junto a su mamá.

La progenitora que llegó desde Italia recorrió junto a ella algunos de los destinos más emblemáticos del país y dejó un testimonio sobre su experiencia.

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Las declaraciones de ambas que se difundieron por parte de Giulia el viernes 15 de mayo, recogieron el impacto de los paisajes y la cultura colombiana, además de ahondar en la calidez humana y la seguridad percibida durante la visita.

“Quizá fueron las vacaciones más lindas de mi vida. Más de sesenta años, tuve que esperar sesenta años para poder tener las vacaciones más lindas. De todos modos, Colombia es maravillosa”, expresó emocionada la madre de Giulia al ser consultada por su hija sobre el balance de tres semanas de recorrido por el país.

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La madre de la influencer no dudó en recomendar el destino: “Sí, sí, pero con una guía como Giulia, sí, porque me hizo ver cosas realmente bellísimas”.

La mamá de Giulia visitó junto a su hija la isla de San Andrés, Cartagena y algunos pueblos en el Eje Cafetero, entre otros destinos - crédito @giulia.goesnomad/IG

La madre italiana reconoció el papel de su hija como anfitriona y destacó la importancia de contar con alguien que conozca el país, pero insistió en que Colombia merece ser descubierta.

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Uno de los momentos del video se centró en los lugares favoritos de la visitante italiana.

“(El Valle de) Cocora me gustó muchísimo. Y luego, te diré, el mar de San Andrés es bellísimo. Cartagena me gustó muchísimo, porque es una ciudad histórica, hay que visitarla entera, toda es linda”, relató la madre de Giulia, al contar la diversidad de destinos que ofrece el país, desde el paisaje andino del Valle de Cocora, en el Eje Cafetero, hasta la riqueza cultural y arquitectónica de Cartagena, en la región Caribe.

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Al profundizar sobre lo que más la conmovió, la progenitora de la influencer fue clara: “Lo que más me gustó fue estar junto a mi hija que me llevó a visitar esto... porque ahora me emociono (...) estar con mi hija y me hizo ver cosas bellísimas. Es una guía turística fenomenal. También tuvo mucha paciencia con la mamá”.

Entre los aspectos menos positivos, solo señaló el clima de Medellín: “Me gustó, pero este clima que tiene, que todos los días llueve”. Sin embargo, aclaró que su percepción general de la ciudad fue favorable.

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"Nunca se echó atrás. Lo ha afrontado todo con entusiasmo y apertura — incluso cuando tenía miedo (la moto, por ejemplo). ¡Al final le ha cogido el gusto!" señaló Giulia en el mensaje adjunto al video que compartió con el testimonio de su mamá - crédito @giulia.goesnomad/IG

La gastronomía colombiana también fue motivo de elogio, y la adulta mayor expresó: “La comida me gustó toda. No lo sé, no sé si soy delicada, aparte que también en mi casa se hace un poco este tipo de comida. Estaba bastante preparada también para estos sabores. A mí me gustaron, comí todo. Y después me gustan mucho esas bolitas con, con queso dentro, ahí, ¿cómo se llaman?”.

Tras la respuesta de su hija, agregó: “Los buñuelos son realmente buenos, los buñuelos son el nombre justo”, para complementar la idea de su madre.

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La experiencia de moverse por Colombia también incluyó actividades que nunca antes había realizado, como viajar en moto junto a su hija: “Ah bueno, eso fue divertidísimo. Fueron años”, comentó entre risas la mamá de Giulia.

También mencionó los paseos en barco y el esnórquel para ver peces, experiencias que la sorprendieron por la diversidad en la fauna que alberga el país.

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Sobre la seguridad en Colombia, la opinión fue positiva. “Será que estaba junto a mi hija y yo no encontré ninguna dificultad. Y después la policía, efectivamente, los gendarmes, los que sea, están, no digo en cada esquina, pero los encuentras a menudo”.

Uno de los mejores recuerdos para la mamá de Giulia fueron todos los platillos que degustó en cada región de Colombia que visitó - crédito @giulia.goesnomad/IG

La mamá de Giulia precisó que no se sintió en peligro y destacó el trato amable de los colombianos: “Absolutamente no. Al contrario, la gente es respetuosa, te saluda, tiene una sonrisa en los labios. Y luego yo caminé tranquilamente por la calle, naturalmente con las debidas precauciones, porque también el bolso me lo tenía aquí así, pero no sentí en absoluto que alguien quisiera hacerme algo malo. De día y también de noche”, describió la adulta mayor en la grabación.

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Al cierre de la conversación, la madre de Giulia reflexionó sobre el significado personal de su experiencia.

“Bueno, pienso que me lo llevaré siempre en la cabeza y en el corazón. Estuve de maravilla. Lindo recuerdo”, expresó la mujer. Además, recomendó visitar el país sin ninguna duda: “Ciertamente, recomiendo vivamente Colombia. Vayan y pidan consejos a Giulia que les sabe indicar todo lo que quieran”.

Por su parte, Giulia Goes Nomad celebró el éxito de la visita de su madre y compartió un mensaje adjunto a la grabación.

En el Eje Cafetero la mamá de Giulia tuvo una tarde de descanso y gozó con las aguas termales en Risaralda - crédito @giulia.goesnomad/IG

“Y aquí estamos, en el último capítulo de este viaje para descubrir Colombia junto a mi madre. Tres semanas juntas, solo nosotras dos —quizás por primera vez en nuestra vida. Y en estas tres semanas he visto a mi madre sorprenderse, maravillarse y emocionarse ante paisajes, comidas y experiencias muy alejadas de lo que está acostumbrada”, expresó la influencer italiana.

Al final Giulia concluyó: “Ha sido bonito verla, por una vez, sin tener que ocuparse de todo como siempre hace en casa. Dejarse llevar con la espontaneidad de una niña. Guardaremos estos recuerdos para siempre. Y, ¿por qué no?... ¡hasta la próxima aventura, mamá!”