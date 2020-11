Una leyenda del boxeo encendió las alarmas en el umbral del regreso de Mike Tyson al ring: “Sufre de locura temporal”

Foto de archivo del excampeón del mundo de boxeo Mike Tyson en Las Vegas. Crédito: REUTERS/Steve Marcus

La expectativa aumenta con el transcurso de los días. El regreso de Mike Tyson al boxeo genera un entusiasmo generalizado que combina el temor por observar al ídolo en decadencia, con una posible última función de la leyenda.

Uno de los que se involucró con un análisis profundo fue George Foreman, quien consideró que su colega “sufre de locura temporal”. “Lo comparo con una persona que quiere subirse a un barco y salir al mar. Parecería muy divertido, tan tranquilo, y por esa razón desea salir y hacerlo. Sin embargo, cuando logra salir se encuentra con grandes olas un mar agitado, lluvia y tormentas, entonces en ese momento se pregunta por qué hizo eso”, describió en el sitio especializado boxing news.

“Nos ha pasado a muchos de nosotros. Y te das cuenta de que deberías haberte quedado en casa, en tierra firme; donde todo es agradable y seguro. Lo que es difícil cuando empiezas a pensar en volver, es lo que recuerdas todo lo que podías hacer en el pasado. Tienes que recuperar esa dureza que una vez tuviste, y eso es lo que pierdes después de tantos años”, cerró el oriundo de Texas.

Mientras tanto, Tyson interrumpió su dieta vegana y volvió a comer carne para afrontar “los duros entrenamientos” de preparación con vistas a su retorno del próximo sábado, en un combate de exhibición, ante su compatriota Roy Jones Jr.

“Esa dieta no me daba la fuerza necesaria para entregarme resistencia y el máximo de energías. Hoy solo como carne, preferiblemente alce y bisonte. Es comida que me hace sentir en forma”, explicó Tyson, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias ANSA.

A los 54 años, la leyenda de Estados Unidos se enfrentará a Jones Jr. (51) en el Staples Center de Los Ángeles en un combate previsto a ocho asaltos de dos minutos cada uno.

El ex campeón mundial de los pesados peleó en forma profesional por última vez en 2005 cuando perdió con el irlandés Kevin McBride en su sexta caída sobre 58 presentaciones.

Jones, campeón en las categorías de peso medio, supermediano, semipesado y en los pesados, no se sube al ring desde febrero de 2018, cuando venció a su compatriota Scott Sigmon.

