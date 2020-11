Incertidumbre en el tenis: peligra el Abierto de Australia por la pandemia de coronavirus

Novak Djokovic durante su victoria sobre el argentino Diego Schwartzman en el Abierto de Australia

El Gobierno del estado de Victoria en Australia confía en que el Abierto de Australia siga adelante, pero no ofreció garantías de que se permitirá a los jugadores llegar a tiempo para la apertura de la temporada de la Copa ATP y otros eventos en enero.

El circuito masculino de la ATP dijo a los jugadores el martes que el inicio de la temporada 2021 se mantenía indefinido debido a los “retos” en Australia, que tiene sus fronteras efectivamente cerrada a las llegadas internacionales debido a los protocolos contra COVID-19.

Tennis Australia (TA) tenía previsto que los jugadores y sus acompañantes llegaran a Victoria a mediados de diciembre para tener tiempo de realizar un período de cuarentena obligatorio de dos semanas antes de competir en enero.

La pandemia por coronavirus puso en dudas las garantías del primer Grand Slam del año

Sin embargo, el primer ministro de Victoria, Daniel Andrews, cuestionó si los jugadores debían llegar tan pronto y dijo que el Gobierno seguía trabajando con Tennis Australia en los acuerdos de cuarentena.

“(Tennis Australia) está trabajando (con) todos sus socios y confiamos en que finalmente habrá un Abierto de Australia”, dijo Andrews a los periodistas. "Si (los jugadores) necesitan estar aquí en diciembre es la otra cuestión. “No sé si eso significa necesariamente que no hay un Abierto de Australia”.

El Abierto australiano está programado para comenzar el 18 de enero en Melbourne Park, pero las fechas para la Copa ATP por equipos y otros eventos que conducen al primer Grand Slam del año aún no se han fijado.

Si los jugadores no pueden entrar en Australia hasta enero, no podrán jugar los eventos de preparación a menos que se les permita mientras estén en cuarentena, una concesión que no ha estado disponible para otros deportes en el país.

El torneo suele llevarse a adelante cada mes de enero en el complejo deportivo situado en Melbourne Park- EFE/EPA/SCOTT BARBOUR/Archivo

La ATP dijo que estaba esforzándose para que se cumpliera el calendario de eventos. “En las conversaciones mantenidas con Tennis Australia durante las últimas 24 horas, se nos ha informado de que hay algunos nuevos desafíos en torno a las fechas de llegada previamente planificadas para los jugadores y los miembros del equipo”, aseguró en una nota a los jugadores.

Australia ha contenido en gran medida la epidemia de COVID-19, y Victoria no ha registrado ningún caso nuevo en casi tres semanas.

Sin embargo, la nación está en alerta máxima después de un nuevo brote en el estado de Australia del Sur en los últimos días, que llevó a las autoridades a ordenar un confinamiento de seis días.





MÁS SOBRE ESTE TEMA:

De Villa Gesell al ATP Finals: quién es el sparring que defiende la bandera italiana y Argentina busca repatriar

La impactante historia de la tenista trans que hoy es la N° 3 de Argentina en la categoría senior femenino

Dominic Thiem superó a Rafael Nadal por la segunda fecha del ATP Finals y quedó a un paso de semifinales

(Reuters)