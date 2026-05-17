Emergencia en Boyacá: dos mineros siguen con vida bajo tierra tras derrumbe en Tasco

La situación ha generado preocupación entre los familiares de los trabajadores y habitantes del sector, que permanecen a la espera de noticias sobre su rescate - crédito Bomberos

Una emergencia minera mantiene en alerta al municipio de Tasco, Boyacá, luego del derrumbe registrado el viernes 15 de mayo en la mina San Diego, ubicada en la vereda Santa Bárbara, sector Bolívar, donde dos trabajadores quedaron atrapados al interior del socavón.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, los dos mineros fueron localizados con vida y permanecen en el punto de la emergencia, mientras organismos de socorro adelantan labores de asistencia en condiciones complejas. Según los reportes preliminares, los equipos de rescate les están suministrando alimentación mediante sondas, mientras avanzan las maniobras para intentar su extracción segura.

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En la zona hacen presencia unidades de emergencia y rescate que trabajan de forma ininterrumpida, en una operación contrarreloj que se desarrolla bajo estrictas medidas de seguridad debido a la inestabilidad del terreno. La situación ha generado preocupación entre los familiares de los trabajadores y habitantes del sector, que permanecen a la espera de noticias sobre su rescate.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un pronunciamiento oficial sobre las posibles causas del derrumbe ni han estimado el tiempo que podría tomar la operación para lograr la evacuación de los mineros atrapados.

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Se espera que en las próximas horas se entregue un nuevo reporte sobre el avance de las labores de rescate y el estado de salud de los trabajadores, mientras continúa la emergencia en esta zona minera de Boyacá.

Noticia en desarrollo...

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