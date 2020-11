Aseguran que Cristiano Ronaldo dejará la Juventus y que un gigante de Europa ya lo rechazó

Cristiano Ronaldo tiene contrato con la Juventus hasta junio de 2022 (Reuters)

Según la prensa italiana, la Juventus tiene decidido desprenderse de los servicios de Cristiano Ronaldo para la próxima temporada. La postura está tomada y no se debe a un descontento con el delantero, sino a un tema netamente económico. El presente del luso en el Calcio italiano es muy bueno y prácticamente no ha desentonado en los dos años que lleva como futbolista allí, sin embargo, el equipo de Turín tiene planeado recuperar parte de la inversión de más de USD 100 millones que pagó y venderlo antes de que finalice su vínculo en 2022.

La pandemia de coronavirus causó estragos en todos los clubes, por este motivo La Vecchia Signora renovará su plantilla el próximo año. Con la venta del portugués no sólo recibirá la cifra de la venta de su ficha, sino también podrá ahorrarse el importante salario que cobra el luso, quien con 31 millones anuales es el mejor pagado del fútbol italiano y casi que quintuplica lo que percibe Paulo Dybala, el segundo jugador que más cobra en el equipo.

Según informó el periodista Eduardo Inda en el programa de televisión español El Chiringuito, el agente del futbolista, Jorge Méndez, comenzó a ofrecerlo a diferentes clubes y hubo uno que no mostró el menor interés por quedarse con el luso: “Cristiano Ronaldo termina contrato con la Juventus en dos años y Jorge Mendes ya está intentando colocarlo. Dicen que en Italia no le renovarían a pesar de las ventajas fiscales. Hay varios clubes interesados, como el United o el PSG. El Bayern no le quiere”.

Es que el multicampeón de Alemania, ganador de la última Champions League, tiene a Robert Lewandowski como centrodelantero titular, quien podría ganar el premio The Best al mejor futbolista del año. Además, el cuadro bávaro suele jugar el polaco como principal referencia de ataque y dos futbolistas veloces por las bandas, que pueden ser Leroy Sané, Serge Gnabry, Kingsley Coman o Douglas Costa, quienes también colaboran en la presión constate que ejerce el equipo. Por ese motivo, no hay lugar para CR7 en el esquema de Hans-Dieter Flick.

Cristiano Ronaldo podría estar jugando su última temporada en la Juventus (Reuters)

Los dos clubes que parecen estar en carrera entonces son el París Saint-Germain (PSG) y el Manchester United. El director deportivo del cuadro francés, Leonardo, fue quien admitió públicamente que Cristiano Ronaldo está en su carpeta: “Quién sabe, tal vez un día Cristiano se despierte y diga: ‘Quiero ir a jugar a otro club’. ¿Y cuántos clubes se lo pueden permitir? Cuatro, cinco, seis o siete, es un círculo pequeño y el PSG forma parte. La situación actual es muy complicada para todos, pero el mercado es una cuestión de oportunidades y a veces pueden pasar cosas extraordinarias”.

Por su parte, según la información publicada por el periodista argentino Christian Martin, el conjunto británico también está en carrera: “Nuestras fuentes en Manchester y en Oporto nos confirman que Manchester United tentó a Cristiano Ronaldo con un regreso al club para la próxima temporada. El portugués lo analiza. Juventus lo negociaría si él lo pide”. Más allá de esa información no hay mayores detalles, por lo que se desconoce qué tipo de propuesta está preparando el conjunto rojo para repatriar al número 7.

Esto es una sorpresa ya que por primera vez había posibilidades reales de que el luso regrese a la Premier League con la camiseta roja que lució entre 2003 y 2009, etapa durante la cual ganó su primer Balón de Oro (2008), pero además conquistó una Champions League, un Mundial de Clubes, tres Premier League y otros ocho títulos domésticos.

