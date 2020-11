Cristiano Ronaldo recibió un llamado para abandonar la Juventus y volver a la Premier League

Cristiano Ronaldo tiene contrato con la Juventus hasta 2022 (Reuters)

Esta semana la prensa italiana adelantó que la Juventus tiene decidido desprenderse de los servicios de Cristiano Ronaldo para la próxima temporada. La postura estaría tomada y no se debe a un descontento con el delantero, sino a un tema netamente económico, por lo que de inmediato aparecieron posibles destinos a los que podría emigrar.

Uno de estos clubes es el París Saint-Germain (PSG), que según su director deportivo, Leonardo, existe la posibilidad de incorporar al goleador portugués: “Hoy en el fútbol no sabemos qué va a pasar. Quizás mañana se despierte y diga que quiere ir a jugar a otro lado”. El directivo aclaró que el conjunto francés “entra en ese círculo” de clubes que son financieramente capaces de contratar a CR7, por lo que no lo descartan: “En el próximo mercado de transferencias tenemos que prepararnos por si surge esa posibilidad y eso es lo que hacemos habitualmente. Tenemos nuestras prioridades, nuestras listas, pero algo imprevisto puede pasar”.

Sin embargo, el PSG no es el único que puede y quiere abrirle las puertas a cristiano. Según información publicada por el periodista argentino Christian Martin, uno de sus ex equipos también está en carrera: “Nuestras fuentes en Manchester y en Oporto nos confirman que Manchester United tentó a Cristiano Ronaldo con un regreso al club para la próxima temporada. El portugués lo analiza. Juventus lo negociaría si él lo pide”. Más allá de esa información no hay mayores detalles, por lo que se desconoce qué tipo de propuesta está preparando el conjunto rojo para repatriar al número 7.

Cristiano es pretendido también por el PSG (Reuters)

Esto es una sorpresa ya que por primera vez había posibilidades reales de que el luso regrese a la Premier League con la camiseta roja que lució entre 2003 y 2009, etapa durante la cual ganó su primer Balón de Oro (2008), pero además conquistó una Champions League, un Mundial de Clubes, tres Premier League y otros ocho títulos domésticos.

Desde su salida, el Manchester United no ha vuelto a ganar una Champions y a quedado lejos del nivel que solía tener, incluso en el ámbito doméstico ha ganado solamente dos Premier League en una década.

El presente de Cristiano Ronaldo en el Calcio es muy bueno y prácticamente no ha desentonado en los dos años que lleva como futbolista de la Juve. Sin embargo, el equipo de Turín tiene planeado recuperar parte de la inversión de 100 millones que pagó y venderlo antes de que finalice su vínculo en 2022.

La pandemia de coronavirus causó estragos en todos los clubes, por este motivo la Vecchia Signora renovará su plantilla el próximo año. Con la venta del portugués no sólo recibirá la cifra de la venta de su ficha, sino también podrá ahorrarse el importante salario que cobra el luso, quien con 31 millones de euros anuales es el jugador mejor pagado del fútbol italiano y casi que quintuplica lo que percibe Paulo Dybala, el segundo que más cobra en el equipo.

