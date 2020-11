Floyd Mayweather volverá a pelear en Tokio: será en febrero, pero todavía no se conoce a su rival

El último combate de Floyd Mayweather ante Tenshin Nasukawa en Tokio. Foto: RIZIN FF

El excampeón mundial estadounidense Floyd Mayweather volverá a subirse a un ring el próximo 28 de febrero, según confirmaron los organizadores del evento de lucha Mega2021 que se realizará en el Estadio Tokio Dome de la capital japonesa.

Si bien aún desconoce su rival ni tampoco cuánto dinero percibirá, los promotores de la reunión de lucha confirmaron su presencia. Money, leyenda del boxeo de 43 años y campeón en seis categorías diferentes, se retiró en el 2017 tras vencer a la estrella de artes mixtas Conor McGregor y embolsar 275 millones de dólares.

El mediático ex púgil realizó además una exhibición en 2018 también en Tokio con el joven kickboxer, Tenshin Nasukawa, al que derrotó en sólo 2 minutos.

“Sé que los Juegos Olímpicos son en Tokio en 2021. Yo y mi equipo haremos algo grande allí. Japón, allá vamos”, aseguró en su cuenta oficial de Instagram al confirmar su presencia en el certamen.

Los organizadores de la cita de febrero no dijeron aún quién será el rival de Mayweather ni tampoco la bolsa de dinero que le corresponde, aunque en mayo pasado Money había advertido que no volvería a subirse a un ring por menos de 600 millones de dólares.

Cabe señalar que el estadounidense se retiró invicto y en el último tiempo donó dinero para que los más pobres de su país puedan alimentarse durante la cuarentena debido a la pandemia de coronavirus.

“Quiero ayudar a que este mundo sea un mejor lugar, el dinero que donaré será para alimentar a los más necesitados”, dijo el ex campeón de las categorías Superpluma CMB, Superligero CMB, Welter CMB y Welter FIB y Superwlter CMB.

El ex pugilista, que no perdió en 50 combates y venció dos veces al argentino Marcos Maidana, remarcó: “Todo esto me afectó, me duele ver lo que está pasando en el mundo y quiero que todos nos apoyemos y sigamos teniendo fe. Nadie es perfecto, no lo soy. Todos los días intento ser mejor persona, cometo errores y lo único que puedo hacer es intentar mejorar”.

“No quiero mostrarle a la gente lo que hago, yo lo hago anónimamente, no tiene que ver con el dinero, los voy a donar a los más necesitados y lo haré sin hablar de ello, lo importante para mí es hacer el bien para las personas del mundo”, había asegurado cuando se estableció la pandemia.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Se probó en River, le atajó un penal a Lamela y el boxeo lo ayudó a superar el bullying: quién es el argentino que buscará noquear a Chávez junior

La increíble historia de Walter Masseroni, el boxeador argentino que volvió de la muerte para desafiar a Mike Tyson

Julio César Chávez Jr. confirmó su vuelta al ring en México: el temible récord del argentino que lo enfrentará