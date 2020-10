Nueva interna en Ferrari: Sebastian Vettel estalló tras el GP de Portugal y Mattia Binotto le respondió públicamente

Sebastian Vettel estalló contra Ferrari - REUTERS/Wolfgang Rattay

La Fórmula 1 vivió una de las temporadas más dinámicas de los últimos años en lo que respecta a lo que ocurre fuera de las pistas con el arribo del coronavirus, y las modificaciones en el calendario, el acuerdo unánime en el pacto de la concordia y los contratos que finalizan al final del campeonato.

Sin embargo, lo que todavía sigue en paralelo a ello es el malestar y las internas en Ferrari a falta de cinco carreras para que acabe el torneo. Así lo demostró nuevamente Sebastian Vettel, con la diferencia de que ahora ya sabe qué le deparará a futuro.

El alemán, que el año próximo correrá en el equipo de Aston Martin, acabó décimo en el último GP de Portugal y se quejó de su monoplaza, el cual considera que es inferior al que conduce su compañero Charles Leclerc.

Al brindar esas declaraciones fue el director de la escudería italiana, Mattia Binotto, el que no dudó en salir a responderle públicamente.

Vettel aseguró que el coche de Leclerc es más rápido que el suyo

“No estoy feliz por lograr un punto. No estoy aquí para sumar solo un punto. El coche fue muy difícil de pilotar durante toda la carrera. Perdía agarre muy de repente. Fue muy difícil ganar confianza. Tuve vueltas buenas y menos buenas, nada constantes. Falta consistencia. No sé si debería decir algo más, pero mejor no...”, consideró el ex piloto de Red Bull en declaraciones a la “RTL” alemana.

Pero antes de finalizar la entrevista, decidió hablar sobre su vehículo el SF1000 y las diferencias con el del monegasco, quien acabó cuarto por detrás de Hamilton, Bottas y Verstappen.

“Tengo sentimientos encontrados. Por un lado, estoy satisfecho porque tenía la sensación de haber hecho una buena carrera. Lo pasé mal al principio, perdí posiciones y casi pierdo el coche dos o tres veces. Después de eso, hice una buena carrera; pero, por otro lado, es obvio que el otro coche es mucho más rápido”, aseguró.

Binotto respondió ante las críticas de Vettel

“Llevo rechinando los dientes todo el año. Es posible que un idiota nunca se dé cuenta, pero ¿soy un completo idiota? Lo dudo. En algún momento deberías tener suerte y dar con la tecla. Yo nunca lo hago y si lo consigo, es sólo con mucha dificultad. En el otro lado parece mucho más fácil”, concluyó el alemán de 33 años.

Al enterarse de esas palabras, Binotto no tardó en responder: “Los coches de Seb y Charles son idénticos, sin duda. Espero sinceramente que Sebastian pueda llegar a la siguiente ronda en la clasificación de Imola y demostrar más de lo que es capaz de hacer durante la carrera. Charles lo está haciendo realmente bien, pero tal vez esperes aún más de un segundo piloto”.

Con respecto a Leclerc, el director de Ferrari se mostró satisfecho: “Estamos contentos, el coche se ha portado bien, estuvimos por delante de nuestros competidores directos. Incluso Sebastian, saliendo desde atrás, logró recuperar algunas posiciones. Y, cuando tenía pista libre, mostró un ritmo decente”.





