Lokillo Flórez no se quedó callado y les envió un mensaje a los colombianos tras el resultado de las elecciones: “No hay por donde”

El comediante Lokillo pide respetar el resultado electoral y reducir la polarización - crédito @lokilloflorez/IG

Luego de conocerse los resultados de las elecciones presidenciales, el comediante e influenciador colombiano Yédinson Ned Flórez Duarte, conocido popularmente como Lokillo Flórez, compartió un video en sus redes sociales en el que hizo una reflexión sobre la situación que atraviesa el país, la división política entre los ciudadanos y la necesidad de promover el respeto por las diferencias de opinión.

A través de un mensaje dirigido a sus seguidores, el humorista señaló que, una vez finalizada la jornada electoral, es momento de aceptar los resultados y avanzar como sociedad, independientemente de las preferencias políticas de cada persona.

“Muchachos, ya pasaron las elecciones, ya lo que fue, fue. El país dividido, mitad pa’ allá, mitad pa’ acá, pero una mitad se impuso y ganó, y eso hay que respetar. Y ahora el que gobierne tiene que gobernar pa’ todos, no solo pa’ su mitad”, expresó.

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Lokillo también hizo un llamado a que las discusiones políticas se desarrollen con argumentos y no a través de agresiones personales. Según manifestó, uno de los problemas que observa en el debate público colombiano es la dificultad para aceptar puntos de vista distintos sin recurrir a insultos o ataques.

Lokillo reflexionó sobre la polarización en Colombia tras las elecciones: “El que gobierne tiene que gobernar para todos” - crédito @lokilloflorez/IG e Imagen Ilustrativa Infobae

“Debatamos, si queremos debatir, con argumentos, no insultando al otro. Acá no podemos enterarnos que una persona piensa diferente a nosotros porque no se nos ocurre nada distinto a insultarlo, a maltratarlo”, comentó.

Durante su intervención, el también creador de contenido recordó episodios de su infancia en Dabeiba, Antioquia, donde vivió de cerca los efectos de la violencia que golpeó a distintas regiones del país.

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Lokillo relató que fue desplazado de su tierra natal y aseguró que esa experiencia marcó profundamente su visión frente a cualquier manifestación violenta.

“Yo nací en Dabeiba, Antioquia, y fui desplazado por la violencia. Y a mí me desplazó la violencia. A mí no me desplazó un solo grupo, a mí me desplazó la guerrilla, a mí me desplazaron los paracos y me desplazó el Estado que abandonó a mi pueblo”, afirmó.

Lokillo recuerda su desplazamiento en Dabeiba y se declara contrario a la violencia - crédito @lokilloflorez/IG

El comediante agregó que incluso llegó a presenciar situaciones que evidenciaban la compleja realidad que vivía su municipio durante los años más difíciles del conflicto.

“Es más, a la policía me tocó verla sentada con los grupos al margen de la ley, tomando cerveza en el parque del pueblo. Entonces, ¿qué esperan de mí? Yo soy enemigo de la violencia, no me gusta la violencia. En ninguna de sus manifestaciones me gusta la violencia”, sostuvo.

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Lejos de centrar su mensaje en críticas partidistas, Lokillo aseguró que respetará la decisión tomada por los colombianos en las urnas y reiteró su intención de seguir aportando desde su trabajo y su compromiso social.

“Por eso, desde este momento, me guste o no me guste el gobierno para este país, respeto que eso fue lo que decidieron mis compatriotas. Y en este mismo país me quedo a luchar, a vivir, a trabajar, a darle la mano al que pueda”, expresó.

Lokillo rompe el silencio tras las elecciones y pide respeto por las diferencias políticas - crédito @lokilloflorez/IG

Asimismo, destacó que una de las enseñanzas que le dejó su historia personal fue la empatía hacia quienes atraviesan dificultades y aseguró que eso lo ha llevado a darles la mano, una práctica que no tiene pensado dejar.

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En el mismo pronunciamiento, el humorista reveló que días atrás intentó abordar la polarización política desde el humor, una herramienta que ha caracterizado gran parte de su carrera artística, pero no salió como esperaba.

Según explicó, publicó un video en el que rezaba el Padrenuestro mientras, entre cada frase de la oración, aparecían insultos, con la intención de mostrar cómo incluso los espacios que deberían unir a las personas terminan convirtiéndose en escenarios de confrontación.

“Yo pensando cómo hiciera yo de manera creativa pa’ decirle a la gente que estamos muy divididos y peleando por todo. Entonces, se me ocurrió la brillante idea de rezar el padrenuestro, que por la paz del país, mientras me iban gritando con cada frase del padrenuestro un insulto”, relató.

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El antioqueño explicó que el contenido buscaba enviar un mensaje de reflexión sobre la intolerancia que existe en las discusiones públicas: “Y yo dije: esta es la manera de demostrar que hasta orando generamos discordia”, señaló.

El video de Lokillo con el Padrenuestro desató críticas y le tocó a cerrar los comentarios - crédito @lokilloflorez/Instagram

Aunque inicialmente observó opiniones divididas en los comentarios, decidió desactivarlos para evitar enfrentamientos entre sus seguidores. No obstante, la polémica continuó en los mensajes privados.

“La gente se dividió, lo estaba tomando bien, unos pa’ un lado, los otros pa’l otro. Luego quité los comentarios porque no quería que se generara polémica de la gente peleándose ahí en mis redes (...) Y me voy a los mensajes internos y un montón de viejitas diciéndome: ‘Perro, hijueputa con el padrenuestro, no te metas, malparido, respeta’. No hay por dónde, muchachos, no hay por dónde”, concluyó.

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