Hamilton apuntó contra la F1 por sumar como comisario del GP en Portugal al ex piloto que cuestionó su lucha contra el racismo

Formula One F1 - Belgian Grand Prix - Spa-Francorchamps, Spa, Belgium - August 30, 2020 Mercedes' Lewis Hamilton kneels in support of the Black Lives Matter campaign before the race Pool via REUTERS/Stephanie Lecocq

Durante la presente temporada de la Fórmula 1, Lewis Hamilton se transformó en algo más que el candidato número 1 a volver a coronarse campeón de la máxima categoría del automovilismo mundial. También se convirtió en el principal impulsor del mensaje contra el racismo que tomó dominio público en el deporte después de los hechos de abuso policial que sacudieron a los Estados Unidos.

Frente a este nuevo escenario de lucha por la igualdad racial, el seis veces campeón del mundo fue cuestionado por un ex piloto de la F1. Vitaly Petrov tuvo duras palabras con el mensaje del británico de arrodillarse en la grilla de largada antes del comienzo de las carreras. “Sinceramente, no entiendo la ceremonia. Según nuestras costumbres, la gente sólo se arrodilla en dos situaciones: en un templo, ante Dios, y cuando se propone matrimonio a la futura esposa. Con este gesto, intentan llamar la atención sobre la lucha contra el racismo”, dijo hace un mes el primer corredor ruso que tuvo la categoría.

Durante el fin de semana, en la antesala de lo que será la competencia por la fecha 12 del calendario de la Fórmula 1 que se disputará en el nuevo Autódromo Internacional do Algarve, en Portugal, el propio Hamilton apuntó contra la categoría por la designación de Petrov como el comisario de la prueba.

“Es una sorpresa ver que contraten a alguien que tiene esas ideas y que es tan franco sobre las cosas que intentamos combatir”, dijo el hombre que con la victoria en la pasada jornada en Alemania igualó a Michael Schumacher con 91 victorias como los más ganadores de Grandes Premios de la historia.

Vitaly Petrov compitió durante tres temporadas en la Fórmula 1 (@vitalypetrov)

“Deberían hablar con ellos de verdad. No hay nada que pueda hacer al respecto. Deberíamos incluir a personas que vayan con los tiempos, que sean comprensivas con los tiempos que vivimos y sensibles con los asuntos que nos rodean”, agregó el séxtuple campeón de la F1.

¿Por qué la categoría eligió al ruso Petrov como comisario de prueba en Portugal? En cada Gran Premio, un ex piloto es seleccionado por la FIA para ingresar al grupo de jueces para que utilicen su experiencia al volante para analizar posibles sanciones o evaluar incumplimientos de la normativa en pista de los corredores.

“No entiendo realmente cuál es su objetivo o por qué está aquí. Es como si no tuvieran otras buenas opciones”, concluyó Hamilton sus reflexiones sobre el tema cuando fue consultado por la prensa.

Es importante recordar que Petrov también habían sido señalado por su extraña comparación con el mensaje que pregona Hamilton y la vez que subió al podio en la carrera de Mugello con una camiseta en honor a Breonna Taylor y la comunidad homosexual.

La única vez que Petrov se subió al podio en la F1 fue con Vettel y el propio Lewis Hamilton (@vitalypetrov)

“Tienes derecho a hablar en tus redes sociales o dar entrevistas, puedes crear algún tipo de movimiento social, contactar al gobierno, sin embargo, creo que el mismo gobierno de Estados Unidos ya está al tanto de estos problemas y no los deja desatendidos. Pero en la propia Fórmula 1 llamar a todo el mundo... Creo que la mitad de los espectadores no entendían nada de qué se trataba esta camiseta hasta que les explicaron. Y si uno de los pilotos confiesa ser gay, ¿saldrá con una bandera arcoíris e instará a todos a volverse gay o algo más? Puede haber muchos ejemplos”, confesó el ex piloto ruso en diálogo con medios de su país.

Petrov, que corrió en la Fórmula 1 entre 2010 y 2012 con Lotus Renault GP y con Caterham F1 Team, tuvo como mejor resultado un podio que logró en el Gran Premio de Melbourne, Australia, en 2011.

