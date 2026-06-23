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Tom Holland participó de incógnito en un concurso de Spider-Man y Zendaya lo eliminó con el voto final

El actor apareció en una competencia organizada por Ibai Llanos durante la promoción de “Spider-Man: Brand New Day” en Madrid

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El actor participó de forma encubierta en un concurso de imitadores de Spider-Man organizado por el streamer español Ibai Llanos, y quedó eliminado tras el voto decisivo de su pareja, quien integraba el jurado sin saber que él era uno de los finalistas (Ibai Llanos)

Tom Holland perdió un concurso de imitadores de Spider-Man en Madrid — y fue su propia pareja quien lo eliminó.

El protagonista de la saga del Hombre Araña en el universo cinematográfico de Marvel, participó de forma encubierta en un concurso de imitadores del superhéroe organizado por el streamer español Ibai Llanos para su canal de YouTube, y quedó eliminado antes de alzarse con el trofeo.

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La decisión final estuvo en manos de Zendaya, su pareja en la vida real y compañera de reparto en la franquicia.

El video, producido para el canal del creador de contenido vasco, reunió a cinco participantes disfrazados del arácnido para competir en una serie de pruebas que evaluaban agilidad, fuerza, reflejos y capacidad actoral.

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Los concursantes desconocían que Holland y Zendaya formarían parte del evento.

Tom Holland apareció de incógnito en un concurso de Spider-Man
Zendaya, pareja de Tom Holland y compañera de reparto en Marvel, emitió el voto que eliminó al actor en la final (Ibai Llanos)

A lo largo de la competencia, los participantes realizaron movimientos acrobáticos, demostraron su interpretación del famoso “sentido de araña” del héroe, superaron pruebas de fuerza y actuaron escenas inspiradas en el personaje. Varios quedaron eliminados a medida que el jurado fue reduciendo el campo.

Holland ingresó al concurso como finalista misterioso, con el rostro cubierto, sin revelar su identidad ante los demás competidores ni ante el público presente.

Las pruebas que afrontó incluyeron la recreación de poses del superhéroe y la demostración de los gestos característicos del personaje que él mismo interpreta en la pantalla grande desde hace casi una década.

La eliminación llegó cuando la actriz se incorporó al panel de jueces para la ronda final. Tras observar las actuaciones de los finalistas, la actriz emitió el voto decisivo.

Es una decisión difícil. De verdad. Todos fueron muy talentosos”, dijo antes de elegir al concursante número dos como ganador.

Tom Holland apareció de incógnito en un concurso de Spider-Man
Tom Holland ingresó como finalista misterioso con el rostro cubierto y sin revelar su identidad ante los concursantes ni ante el público (Ibai Llanos)

El hombre que lleva años encarnando a Peter Parker quedó así por detrás de un creador de contenido en su propio terreno.

Cuando se reveló la identidad de Tom Holland, la reacción del público fue de sorpresa. La escena tuvo amplia repercusión en redes sociales, donde los usuarios celebraron la situación con humor: el Spider-Man oficial había perdido un concurso de Spider-Man.

La presencia de la pareja en Madrid no fue casual. Holland y Zendaya se encontraban en la capital española en el marco de la gira de promoción de Spider-Man: Brand New Day, la nueva entrega de la saga, con estreno mundial previsto para el 31 de julio.

La película está dirigida por Destin Daniel Cretton y cuenta con un elenco que incluye a Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo.

La trama retoma los eventos de Spider-Man: No Way Home: tras el hechizo del Doctor Strange, el mundo ha olvidado la existencia de Peter Parker. Cuatro años después, Parker protege Nueva York de forma anónima bajo el traje de Spider-Man mientras investiga una nueva amenaza y atraviesa una evolución inesperada en sus poderes.

Tom Holland apareció de incógnito en un concurso de Spider-Man
El concurso de Spider-Man reunió a cinco participantes en pruebas de agilidad, fuerza, reflejos y capacidad actoral para el canal de YouTube de Ibai Llanos (Ibai Llanos)

Zendaya señaló que el trabajo en la nueva película fue una oportunidad para imaginar cómo ha sido la vida de su personaje, MJ, desde la última vez que los espectadores la vieron, tomando en cuenta que Peter no forma parte de esos recuerdos ni de esa vida.

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