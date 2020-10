Explosivas revelaciones de un ex asesor del Barcelona: las tres grandes promesas que el club rechazó

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu. EFE/Alejandro García./Archivo

Mientras el Barcelona define el futuro del presidente Josep Maria Bartomeu, un ex asesor del club contó algunos pormenores que ayudan a entender cómo es la gestión del actual mandatario quien en noviembre afrontará un referéndum a través del cual los socios votarán por su salida.

Ariedo Braida, quien trabajó varios años en el AC Milan, contó en diálogo con Radio Marca que llegó al conjunto azulgrana a pedido de la actual directiva para conformar una comisión deportiva en la que también estarían Bartomeu, el vicepresidente Javier Bordas, Jordi Mestre y Albert Soler, aunque esta nunca se creí. En su breve tiempo en la institución aprovechó para volcar sus conocimientos en favor del club, pero la dirigencia ignoró sus recomendaciones y fue despedido, por lo que hoy se encuentra en juicio.

“Yo no quiero pelearme con nadie, solo busco una solución para mi caso. A mí me quedaban dos años de contrato y me despidieron sin ninguna explicación", explicó.

Desde el programa le consultaron puntualmente cuáles habían sido los nombres que había puesto sobre la mesa culé y él no dudó: “Estuve estudiando jugadores y apunté algunos nombres como Erling Haaland, del Borussia Dortmund, cuando aún jugaba en el Rosenborg. Pero en el club me dijeron que no, que no tenía el perfil Barça. De Italia también sugerí otros nombres, como (Nicoló) Barella, que ahora está en el Inter, o (Nicolo) Zaniolo, de la Roma. Pero si tú no tienes la responsabilidad para ejecutar esto porque se la han dado a otros, no puedes hacer nada. Estuve apartado”.

Ousmane Dembélé le costó 130 millones de euros al Barcelona y actualmente es suplente de Ansu Fati (Reuters)

Haaland, de 20 años, es considerado como el centrodelantero con mayor proyección del mundo y actualmente su ficha se acerca a los USD 100 millones. Por su parte, Barella tiene 23 años, es titular en la selección de Italia y es una de las piezas claves del mediocampo del Inter de Antonio Conte. Además, Zaniolo es un volante de 24 años, pero en los últimos tiempos las lesiones ligamentarias lo han apartado de los terrenos de juego. Si el asesor hubiese sido escuchado en su momento, el club podría haber adquirido a estos tres jóvenes por menos de USD 70 millones.

Vale aclarar que la opinión de Braida es una de las más respetadas en Europa ya que durante su etapa en Milán, el club fichó a promesas como Gullit, Kaká, Shevchenko y Thiago Silva, quienes después se convirtieron en estrellas mundiales y hasta ganaron Balones de Oro.

Lo más curioso de todo esto es que una de las mayores críticas hacia la gestión Bartomeu es la falta de dirigentes que tengan buen ojo para comprar juveniles con talento, ya que en los últimos mercados el club dilapidó cientos de millones en nombres como Philippe Coutinho (145 millones de euros), Antoine Griezmann (120 millones de euros) o Ousmane Dembélé (130 millones de euros) de, quienes nunca alcanzaron su mejor nivel con la camiseta azulgrana. Y ese hombre estaba, era justamente Braida quien fue sacado de las oficinas del Camp Nou.

Erling Haaland es uno de los mejores centrodelanteros del planeta y su ficha actualmente y su valor actual roza los USD 100 millones (Reuters)

El ex asesor del club, que ahora tiene ofertas de la Roma y del Milan, destacó la cantera que tiene el Barcelona, pese a que señaló que algunos de los directivos no son capaces de advertir qué juveniles pueden brillar y cuales no: “A mí me gustaba ir a ver a chicos de la cantera, Riqui Puig, Aleñá, etcétera. Yo les dije en mi primer año que Aleñá tenía una buena proyección. También Puig, Monchu, Collado, Araujo... Incluso también me fijé en Ansu Fati, y de hecho estuve hablando con su padre varias veces en la ciudad deportiva. Me gustaba mucho ese trabajo porque era una joya ir a ver a chicos progresar con el transcurso de los meses. Veía a cierto jugador y ya sabía que tenía mucha proyección, aunque luego se hablara de otros que en realidad no tenían futuro”.

Por último, no quiso criticar a Bartomeu aunque reconoció que es un hombre con el cual se le hizo dificil mantener un diálogo: “Me encontré con él varias veces en la ciudad deportiva y nos saludábamos, pero tenía muy poca relación con él. No hablábamos cada día ni cada semana”. Esta declaraciones coincido con la del propio Lionel Messi, quien cuando anunció que finalmente se quedaría en el club para no entrar en un litigio legal, apuntó contra el presidente por su falta de contacto con el plantel.

