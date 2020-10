Se filtraron los videos de las reacciones de Lionel Messi ante las sanciones arbitrales en el clásico que Barcelona perdió ante Real Madrid

El reclamo de Messi en el clásico

El Barcelona parece no poder salir de la crisis deportiva en la que está sumergido y que tocó fondo luego de la humillante goleada recibida ante el Bayern Múnich en la pasada Champions League. Esta vez, el equipo catalán sufrió una dura derrota en el clásico de España ante el Real Madrid por 3-1 que dejó bajo el centro de las críticas al flamante entrenador Ronald Koeman. Sin embargo, más allá del desempeño del Blaugrana en el partido, otro de los temas que quedó boyando fue el de la polémica actuación del árbitro del encuentro, cuyas sanciones parecen haber beneficiado al Merengue. Fue así que este domingo salieron a la luz las imágenes de los reclamos de Lionel Messi ante el juez Juan Martínez Munuera.

Entre las distintas controversias por parte de los encargados de impartir justicia durante el cotejo desarrollado en el Camp Nou, una fue la de una presunta falta de Casemiro sobre la Pulga durante el primer tiempo. La acción ocurrió a los 27 minutos con el duelo 1-1. El capitán blaugrana dominó en la puerta del área rival y, con un enganche corto, hizo pasar de largo al mediocampista del Real Madrid para adentrarse en el área. Fue ahí que el brasileño giró rápidamente y fue en busca del balón que el ’10′ tenía en su dominio. Se arrojó con la pierna derecha, tocó la pelota, pero en el ímpetu también cruzó las piernas de Messi. El juego continuó y el futbolista argentino no emitió ninguna queja. Segundos más tarde, el colegiado frenó los movimientos para consultar la situación con el VAR y recibió el aval de sus colegas en la herramienta tecnológica para continuar el partido sin volver atrás para sancionar ese posible penal que estaban analizando.

Si bien al momento de la acción no hubo quejas por parte de los jugadores del equipo local, se constató que en el túnel antes de salir a disputar el complemento, el astro rosarino se acercó a Matínez Munuera para señalarle el hecho que pudo haber significado penal a favor del Culé. “No, no, la otra, yo llego antes. Llego antes, anticipo y me toca”, se alcanza a oir por parte del capitán blaugrana, con cierto tono de disgusto.

Claro que la polémica no terminó allí ya que en el minuto 14 del segundo tiempo, Martínez Munuera decidió pausar el juego y escuchar las indicaciones que le daban desde el intercomunicador por parte del VAR ante un supuesto agarrón de Clément Lenglet sobre Sergio Ramos. El colegiado decidió examinar la acción él mismo en la pantalla disponible en el campo de juego y decretar la pena máxima a favor del conjunto de Zinedine Zidane. Aquella acción culminó con la definición del defensor español y el 2-1 en el marcador a favor de la visita.

En la transmisión del encuentro, se puede observar el momento en el que el árbitro toma la decisión de cobrar la infracción dentro del área y amonestar al zaguero francés. Justo en ese instante, detrás de Martínez Munuera aparece la imagen de Messi que, disconforme con el fallo, hace un gesto de fastidio y grita “¡Anda!” al no poder creer el criterio utilizado por la autoridad del partido.

Esta derrota significó la segunda en la Liga de España para el Barcelona que, si bien todavía no jugó las dos primeras jornadas de la misma debido a su postergación, se ubica en la 12ª posición de la tabla con siete puntos, un presente para nada alentador si se tiene en cuenta que la temporada pasada no alzó ningún título.

