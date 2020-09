El violento antecedente contra Messi del defensor que protagonizó la pelea con Neymar: “Le dije enano y después me humilló”

La pelea entre Messi y Álvaro González

Álvaro González, defensor español, categoría 90. En el clásico que el Olympique de Marsella superó 1-0 al PSG por la Ligue 1 quedó como uno de los villanos que se desató el escandaloso cruce que marcó el fin de semana futbolístico. El ex Espanyol y Villarreal se peleó con Neymar, quien lo acusó de haberle dedicado insultos racistas, hecho por el cual lo terminó agrediendo y el brasileño resultó expulsado.

“El VAR ve mi agresión y es fácil. Ahora quiero ver la imagen del racista llamándome ‘mono’. Eso quiero ver. ¿Y ahí? A mí me castigan y soy expulsado, pero ¿y ellos”, protestó el delantero del PSG en redes, misma vía mediante la cual González le respondió: “No existe lugar para el racismo. Carrera limpia y con muchos compañeros y amigos en el día a día. A veces hay que aprender a perder y asumirlo en el campo. Increíbles tres puntos hoy”.

Pero el ibérico de 30 años, quien llegó al Marsella en 2019, tiene antecedentes de cruces condimentados con otros fantasistas... como Lionel Messi.

En 2016, en ocasión de un clásico de Cataluña entre Barcelona y el Espanyol, González castigó en continuado a la Pulga, pero el clímax llegó con un codazo que lo dejó tendido cerca del área. Allí, el argentino no toleró la agresión, se acercó a su adversario y escupió hacia el césped, cerca de los botines del zaguero.

El minuto a minuto del áspero choque fue captado por la TV española. Allí comenzó una discusión, en la que Messi le recriminó “me diste, mirá adónde me diste”. “¿Qué quieres, que te deje pasar?”, le contestó entonces González, que arremetió: “Eres muy bajito”. “Y tú eres muy malo”, martilló el astro, que con su ocurrencia transformó un trance caliente en sonrisas de parte de ambos.

Agresión de Neymar en el clásico de Francia y expulsión

“Las cámaras lo sacan todo. Él me dice que no me escupe a mí. Soy sincero, voy a intentar chocarlo para que no pase a portería y nos hagan otro gol. Intento hacer lo mejor para que no me supere. Yo le digo era bajito y él que yo que era muy malo. Los dos teníamos razón y no hay nada más que decir. Él se ríe, yo me río y son cosas que tienen que quedar ahí”, apuntó el defensor, ya en los camerinos.

“Recuerdo que fueron tres partidos seguidos muy intensos. Le fui con todo, le dije enano y después me humilló”, evocó González ya asentado en Francia, en declaraciones a RMC. Pues bien, el zaguero volvió a quedar en el ojo de la tormenta por su enfrentamiento con otra estrella de nivel mundial. ¿Existirá un video que logre dilucidar si la acusación de Neymar es literal, como ocurrió con aquel cruce con Messi?

