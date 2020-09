Un allegado a Ronald Koeman reveló qué mega estrella pretende el entrenador para reforzar al Barcelona MIGUEL RUIZ / FCB

Luego de confirmar la continuidad de Lionel Messi en su plantel -al menos por una temporada más hasta que finalice su contrato en junio de 2021-, el Barcelona de Ronald Koeman ya puso primera al disputar su primer amistoso, que culminó con una victoria por 3-1 ante el Nastic. Este sábado se pudo ver en práctica los primeros retazos del nuevo equipo a cargo del holandés con todo su plantel disponible para la próxima temporada. Sin embargo, desde España aseguran que el DT tienen en la mira uno de los mejores jugadores del mundo como refuerzo.

“Sé que Koeman lo quiere y que a Salah le gustaría ir”, develó Sjaak Swart, ex jugador de la selección de Holanda que tiene el récord de apariciones del Ajax y de llegada al entorno del flamante estratega del elenco culé. Las declaraciones del ex volante de 82 años fueron para el medio Dazn y recogidas por Mundo Deportivo. Además, Swart admitió que no podía revelar su fuente cuando fue consultado por la misma.

De esta manera, todo indica que el apuntado por Koeman es el egipcio que actualmente milita en el Liverpool de Inglaterra y es una de las figuras excluyentes del equipo de Jurgen Klopp. El Faraón viene de ganar la Champions League 2019 y la última Premier League, siendo el goleador de su equipo con 19 tantos.

Según el diario catalán, las dificultades económicas que estaría atravesando el Barça debido a la pandemia del coronavirus le harían casi imposible poder afrontar la ficha del delantero de los Reds -según Transfermarkt su valor es de 120 millones de euros-, por lo que tendrían en mente desde la comisión directiva ofrecer un jugador de sus filas como parte de pago. Algo similar a lo que intentaron hacer con Lautaro Martínez ante la negativa del Inter de Milán.

Es así que el apuntado sería Ousmane Dembelé, un viejo conocido de Klopp cuando este lo incorporó al Borussia Dortmund en 2016. Con una tasación actual de casi 60 millones de euros, la idea del Blaugrana sería ofrecer al delantero francés y una suma de dinero por la ficha de Salah, aunque todavía no hay nada oficial.

Hasta el momento, más allá de conseguir que la Pulga se quede, el Barcelona cuenta con las altas de Miralem Pjanic, Trincao y Pedri, sumado a jugadores que volvieron de sus préstamos y, aparentemente, serán tenidos en cuenta como Coutinho o Carles Aleñá.

