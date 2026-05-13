Cuatro militares fueron asesinados en Guaviare por disidencias al mando de alias Calarcá: otros tres soldados resultaros heridos

Las autoridades confirmaron la muerte de cuatro militares en combates con disidencias de las Farc - crédito Ejército Nacional de Colombia

Hay alerta máxima en el departamento del Guaviare, después de que las autoridades confirmaran la muerte de cuatro militares en zona rural del municipio de San José del Guaviare.

Según información compartida por el Ejército Nacional, los hechos ocurrieron en la madrugada del miércoles 13 de mayo mientras las tropas del Fuerza de Despliegue Rápido N.° 1 adelantaban acciones ofensivas contra las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá.

PUBLICIDAD

“Tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 1, de Fuerza de Tarea Omega tras el desarrollo de una acción ofensiva contra integrantes del grupo armado organizado residual, GAO-r, Bloque Jorge Suárez Briceño, en la vereda Buenos Aires, de San José del Guaviare, fueron atacadas con dispositivos explosivos improvisados instalados en la zona", señaló la institución.

Sin embargo, los uniformados fueron atacados con explosivos improvisados, lo que obligó al despliegue de unidades aéreas para el rescate de otros tres soldados que resultaron gravemente heridos.

PUBLICIDAD

Entretanto, los combates en la zona continúan para recuperar el control del territorio, mientras las autoridades intentan trasladar a los uniformados a centros asistenciales cercanos.

“En esta acción terrorista fueron asesinados cuatro de nuestros soldados y tres más resultaron heridos, quienes a esta hora están siendo evacuados del área. Expresamos nuestras condolencias a las familias, amigos y compañeros de nuestros Héroes Por Siempre. Actualmente, el despliegue de las tropas continúa en el sector”, concluyó el Ejército Nacional.

PUBLICIDAD

Noticia en desarrollo...