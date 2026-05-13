Colombia

Cuatro militares fueron asesinados en Guaviare por disidencias al mando de alias Calarcá: otros tres soldados resultaros heridos

El Ejército Nacional informó que los hombres fueron atacados con explosivos mientras adelantaban labores ofensivas contra el bloque Jorge Suárez Briceño en la vereda Buenos Aires, del municipio de San José del Guaviare

Guardar
Google icon
Las autoridades confirmaron la muerte de cuatro militares en combates con disidencias de las Farc - crédito Ejército Nacional de Colombia
Las autoridades confirmaron la muerte de cuatro militares en combates con disidencias de las Farc - crédito Ejército Nacional de Colombia

Hay alerta máxima en el departamento del Guaviare, después de que las autoridades confirmaran la muerte de cuatro militares en zona rural del municipio de San José del Guaviare.

Según información compartida por el Ejército Nacional, los hechos ocurrieron en la madrugada del miércoles 13 de mayo mientras las tropas del Fuerza de Despliegue Rápido N.° 1 adelantaban acciones ofensivas contra las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá.

PUBLICIDAD

“Tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 1, de Fuerza de Tarea Omega tras el desarrollo de una acción ofensiva contra integrantes del grupo armado organizado residual, GAO-r, Bloque Jorge Suárez Briceño, en la vereda Buenos Aires, de San José del Guaviare, fueron atacadas con dispositivos explosivos improvisados instalados en la zona", señaló la institución.

Sin embargo, los uniformados fueron atacados con explosivos improvisados, lo que obligó al despliegue de unidades aéreas para el rescate de otros tres soldados que resultaron gravemente heridos.

PUBLICIDAD

Entretanto, los combates en la zona continúan para recuperar el control del territorio, mientras las autoridades intentan trasladar a los uniformados a centros asistenciales cercanos.

“En esta acción terrorista fueron asesinados cuatro de nuestros soldados y tres más resultaron heridos, quienes a esta hora están siendo evacuados del área. Expresamos nuestras condolencias a las familias, amigos y compañeros de nuestros Héroes Por Siempre. Actualmente, el despliegue de las tropas continúa en el sector”, concluyó el Ejército Nacional.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Soldados asesinadosEjército NacionalGuaviareAlias CalarcáColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Antioquia podría tener un puerto espacial: esta es la particular propuesta que le hizo el gobernador Andrés Julián Rendón a Elon Musk, dueño de Tesla y X

El mandatario local afirmó que el departamento es una tierra de personas resilientes y valientes, capaces de contribuir a la innovación a nivel mundial

Antioquia podría tener un puerto espacial: esta es la particular propuesta que le hizo el gobernador Andrés Julián Rendón a Elon Musk, dueño de Tesla y X

Millonario robo en local de San Andresito del Norte, en Bogotá: Dueño denuncia a un guarda de seguridad

Las acciones atribuidas a un presunto custodio, captadas por cámaras y mencionadas por testimonios, derivaron en cuestionamientos sobre el acceso del personal al centro y sobre la integridad de los sistemas de protección

Millonario robo en local de San Andresito del Norte, en Bogotá: Dueño denuncia a un guarda de seguridad

Álvaro Uribe se pronunció tras la polémica por los comentarios de Abelardo de la Espriella a dos periodistas: “Mujeres de mi Patria”

El pronunciamiento del expresidente colombiano (2002-2010) fue hecho a través de su cuenta oficial de X, en la que destacó a Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático

Álvaro Uribe se pronunció tras la polémica por los comentarios de Abelardo de la Espriella a dos periodistas: “Mujeres de mi Patria”

Euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 13 de mayo

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la sesión bursátil

Euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 13 de mayo

Junior FC vs. Once Caldas - EN VIVO: siga aquí el partido que define el último equipo clasificado a las semifinales de la Liga BetPlay I-2026

El ganador de la llave se enfrentará en la siguiente fase a Independiente Santa Fe que eliminó a América de Cali tras derrotarlo 5-1 en el marcador global

Junior FC vs. Once Caldas - EN VIVO: siga aquí el partido que define el último equipo clasificado a las semifinales de la Liga BetPlay I-2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, se revelaron los grupos armados ilegales que se disputan el poder en esta zona de Antioquia

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, se revelaron los grupos armados ilegales que se disputan el poder en esta zona de Antioquia

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, Jesús Abad Colorado cuestionó a Gustavo Petro por su reacción: “Ofende la memoria”

Liberaron a Sebastián Contreras tras 26 días en manos del ELN: la Asociación Madres del Catatumbo confirmó el regreso del menor

Bombardeo contra el ELN en Catatumbo habría dejado varios guerrilleros muertos

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

ENTRETENIMIENTO

Yuli Ruiz respondió a los rumores sobre fotos íntimas suyas en OnlyFans: “Si hay gente que le gusta, pues bueno”

Yuli Ruiz respondió a los rumores sobre fotos íntimas suyas en OnlyFans: “Si hay gente que le gusta, pues bueno”

Piter Albeiro, Hernán Orjuela y otras celebridades defendieron a Abelardo de la Espriella por encontronazo con periodista de Noticias Caracol: “Preguntan estupideces”

Jessi Uribe reaccionó a noticia en la que anunciaban que había sido arrestado por la Policía: “Qué pesar”

Maluma lanzará su nuevo álbum ‘Loco x Volver’ con un concierto gratuito en Medellín: todo lo que debe saber

Greg Gonzalez revela el mágico proceso detrás de la balada que lo unió a Karol G en una noche única: “Era imposible decir que no”

Deportes

Junior FC vs. Once Caldas - EN VIVO: siga aquí el partido que define el último equipo clasificado a las semifinales de la Liga BetPlay I-2026

Junior FC vs. Once Caldas - EN VIVO: siga aquí el partido que define el último equipo clasificado a las semifinales de la Liga BetPlay I-2026

Etapa 5 del Giro de Italia 2026 - EN VIVO: Einer Rubio protagonista en la fuga del día y virtualmente líder; Egan Bernal rueda con los favoritos

Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima, playoffs de la Liga BetPlay - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido desde la Libertad

Néstor Lorenzo realizará rueda de prensa a días del inicio del campamento de la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Hugo Rodallega reaccionó con nostalgia a la noticia de que superó 300 goles como profesional: este es el recuerdo de su padre que lo hace emocionar