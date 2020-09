Cuál es la estrategia del Real Madrid para desprenderse de Gareth Bale

Gareth Bale aseguró que en la temporada pasada el Real Madrid no lo dejó marcharse (Reuters)

El Real Madrid ha tenido y seguirá teniendo un mercado de pases calmo ya que el presidente el club, Florentino Pérez, había anticipado que la pandemia del coronavirus había afectado las arcas de la institución y por eso entendía que no era el momento de realizar grandes compras. Al contrario, el equipo no sólo no ha incorporado refuerzos, sino que además ha cedido a varios futbolistas, la mayoría jóvenes que ya estaban a préstamo en otros conjuntos.

En este contexto, el gran dolor de cabeza es sin dudas Gareth Bale, quien en junio de 2016 extendió su vínculo y acordó un salario base de 19,7 millones de dólares por temporada, según lo publicado por la revista Forbes, que lo coloca en el puesto 73 de los deportistas que más dinero generaron en 2020. Pese a tener uno de los ingresos más altos del plantel merengue, el galés no es titular y apenas suma minutos en el equipo desde el regreso de Zinedine Zidane a la dirección técnica del equipo.

Es por eso que, según adelantó el sitio británico The Telegraph, la directiva del Real Madrid ha decidido llevar adelante un plan para desprenderse del delantero. Es así que buscará cederlo a préstamo sin cargo, teniendo en cuenta que la mayoría de las clubes no cuentan con dinero como para comprarlo. Pero a su vez, seguirá pagando la mitad de su sueldo, para que de esa manera, quien quiera quedarse con Bale deba solamente abonar el 50% de sus ingresos durante el tiempo que dure la cesión.

Gareth Bale formó parte de la última convocatoria de Gales (Reuters)

De esta manera, el destino que parece asomar en el horizonte del futbolista de 31 años es la Premier League y más específicamente el Manchester United o el Tottenham.

Esta noticia tiene lugar días más tarde de que se conocieron duras declaraciones de Bale a Sky Sports, quien acusó al Real Madrid de no haberle permitido marcharse en la temporada pasada: “Hay que preguntar al club porque traté de irme el año pasado y el club lo bloqueó todo en el último segundo”. “Ha habido oportunidades para irme pero no lo han permitido y no han hecho nada para que se hiciese. Yo quiero jugar al fútbol. Estoy aún motivado para hacerlo pero es el club el que tiene el control. Tengo un contrato y lo que puedo hacer es seguir con lo que estoy haciendo y ver qué sucede”, aseguró.

Con esto, Bale tendría la oportunidad de sumar minutos en otro club, luego de haber estado más tiempo fuera del campo que dentro de él en la última temporada. Además, su vínculo con el conjunto blanco culmina en 2022, por lo que si tiene un buen rendimiento durante su préstamo, podría ser tenido en cuenta para la próxima campaña o más aún, justificaría que algún elenco invierta lo suficiente para comprar su pase.

