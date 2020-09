Revelaron cómo hicieron los futbolistas ingleses para burlar la seguridad e ingresar a dos modelos islandesas al hotel

El fin de semana la selección de Inglaterra vivió un escándalo mayúsculo cuando se conoció que dos de sus futbolistas, Phil Foden y Mason Greenwood, habían roto las reglas de la cuarentena luego de un partido ante Islandia por la UEFA Nations League al haber llevado dos modelos islandesas a la habitación Radisson Blu Saga Hotel, en donde todo el equipo estaba aislado para evitar contagios de coronavirus.

Quien confirmó la noticia fue el propio entrenador Gareth Southgate quien el lunes anunció que ambos habían sido excluidos del plantel que debía enfrentar al día siguiente a Dinamarca. “Desafortunadamente me enteré de que dos chicos han violado las directrices de la burbuja (destinada a aislar el grupo como protección contra el covid-19)”.

Sin embargo, hasta ese momento la federación inglesa (FA) había evitado dar detalles sobre el asunto, e incluso insistía con que los jugadores habían visto a las mujeres fuera de las instalaciones, versión que fue descartada cuando se viralizaron las imágenes de las jóvenes en los cuartos. Más tarde, fueron ellas mismas, Nadia Sif Lindal Gunnarsdottir, de 20 años, y su prima Lara Clausen, de 19, quienes admitieron haber pasado la noche con los futbolistas.

Lara Clausen reconoció que fue un error haber ido al hotel

Ahora, el sitio británico The Sun publicó detalles aportados por una fuente anónima que explicó cómo es que Foden y Greenwood burlaron la seguridad: “Estaban muy interesados en conocer a las mujeres y necesitaban la ayuda de un empleado, que recibió una propina muy generosa. No puede haber ninguna duda de que sabían que lo que hicieron estuvo mal. Se les habían informado todas las reglas". Esta misma persona, contó que el plan le fue sencillo debido al contexto en el que se juega la UEFA Nations League: “Había menos seguridad de lo habitual en los viajes, ya que no se permitía la entrada de aficionados al estadio y los jugadores se aprovecharon de eso”.

Además, con respecto al castigo que recibieron, esta misma fuente agregó que Southgate estaba muy molesto con lo sucedido y que no le extraña que los jugadores del Manchester City y del United se ausenten en las próximas nóminas: “El técnico ha sido medido en público pero está absolutamente furioso con ellos. Pueden esperar ser desterrados del próximo par de convocatorias”.

Foden, de 20 años, se disculpó a través de un comunicado en las redes sociales: “En esta ocasión tomé una mala decisión y mi comportamiento no se corresponde con las expectativas que hay sobre mí. Violé el protocolo sobre la COVID-19 que está para protegernos a mí y a mis compañeros. Por ello, ahora perderé la oportunidad de viajar a Dinamarca con mis compañeros, y eso me duele”.

Phil Foden y Mason Greenwood (Reuters)

A su vez, las dos modelos islandesas, quienes describieron a los jugadores como “caballeros” tuvieron declaraciones similares a diversos medios en los que aclararon que al no saber demasiado de fútbol, no tenían noción de la magnitud que podía generar su aventura. “Honestamente no me di cuenta de lo famosos que eran estos chicos. No veo fútbol y nunca lo he hecho. No me di cuenta de lo que estaba poniendo en Internet. Tuve que aprender por las malas que no todo debe ser compartido en línea, hay que tener cuidado con lo que publicas en Internet. Puse esto en una historia privada en mi Snapchat y pensé que nunca iría más lejos, no me di cuenta de quiénes eran estos tipos y qué tan grande sería el escándalo”, dijo al sitio islandés DV, Clausen, quien compartió las fotos con los futbolistas.

Por su parte, Nadia Sif Lindal Gunnarsdottir, quien fue Miss Islandia 2019, reveló cómo se gestó el encuentro: “Nos conocimos en línea. Estuve hablando con Mason durante un par de días antes de que vinieran a Islandia”, contó al Daily Mail y agregó: “Eran solo jóvenes. Todos éramos jóvenes y estúpidos y todos cometemos errores. Nos trataron muy bien. Eran unos caballeros. Muy buenos chicos”.

Nadia Sif Lindal Gunnarsdottir participó del certamen Miss Universo en 2019

Además de haber sido desafectados del plantel y de haber recibido críticas por parte de sus clubes, los dos futbolistas ingleses tuvieron que pagar una multa de 250.000 coronas islandesas (cerca de 1.500 euros/ 1.770 dólares), hizo saber este lunes por la noche a la AFP la policía islandesa, encargada del caso. Ambos también fueron reprendidos por sus clubes. Según las reglas establecidas por las autoridades británicas e islandesas, la delegación inglesa no podía abandonar el hotel ni encontrarse con personas que no pertenecieran al grupo, con la excepción del partido.

