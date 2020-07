Una ex figura del Barcelona fue lapidario con el juego del equipo y pidió que desistan de contratar a Lautaro Martínez

El Barcelona no ha encontrado su mejor nivele esta temporada, ni con Ernesto Valverde como entrenador ni ahora con Quique Setién (Reuetrs)

Durante las últimas semanas futbolistas como Gerard Piqué o Arturo Vidal han manifestados su fastidio en las redes sociales por lo que ellos consideran un perjuicio de las decisiones del VAR en su contra y a su vez señalan que el Real Madrid, líder de La Liga, es beneficiado por este mismo sistema de arbitraje. Sin embargo, hay quienes piensan diferente a ellos e incluso son simpatizantes del Barcelona.

Rivaldo, ex futbolista brasileño que supo brillar en la institución azulgraba, se refirió esta semana a los cuestionados fallos arbitrales y sostuvo que si bien hay algunos desaciertos, el equipo catalán perdió la cima de la tabla de posiciones por su nivel de juego: “En mi opinión, el problema del FC Barcelona no es el VAR o las decisiones arbitrales. El problema fundamental es la baja calidad de su fútbol. Necesitan mejorar para volver a su estilo y enamorar a todo el mundo”, declaró como embajador de Betfair.

El ex delantero que marcó 130 goles en apenas cinco temporadas con la camiseta del equipo culé fue contundente y advirtió que dentro de algunas semanas comienza el certamen más importante de Europa y que el equipo parece no estar preparado: “Lo que me preocupa, viendo el ritmo bajo del equipo, es la Champions, que debería ser el principal objetivo del club. Sin público, con el Nápoles lanzado… la vuelta de los octavos de final puede ser peligrosa para el Barcelona. Y si se clasifican, tengo claro que deben mejorar para afrontar la final a ocho de Lisboa”.

El brasileño Rivaldo fue figura del Barcelona a finales de la década del 90

Al ser consultado sobre el próximo mercado de pases, Rivaldo insistió en que Lautaro Martínez no es el futbolista que cambiará la ecuación del equipo: “Todo apunta a que la cláusula de Lautaro ya ha expirado y que el Barcelona tendría que negociar con el Inter. Sin duda, yo creo que el equipo debe centrarse en Neymar. Y hacerlo ya para este verano. Si Neymar se une a Messi, serán de nuevo aquel sensacional equipo que ganó tanto hace años”.

En marzo de este año, el ex futbolista ganador del Balón de Oro en 1999 ya había manifestado esta postura: “Lautaro apenas tiene 22 años y todavía necesita evolucionar y ganar experiencia pese a que es un buen jugador que podría convertirse en un futbolista top en el futuro” .

“Neymar tiene 28 años y todavía mucho fútbol por delante en su carrera. Sería un fichajazo, porque conoce el club y tiene una personalidad brutal que le permite marcar las diferencias sin miedo alguno a compartir protagonismo con Messi”, había opinado en aquel entonces.

Mientras tanto, el Barcelona se prepara para enfrentar el sábado al Valladolid, uno de los peores equipos del certamen. El conjunto de Setién que viene de imponerse por 1 a 0 en el derby ante el Espanyol sabe que debe ganar para acercarse al Real Madrid que de lo contrario podría dar la vuelta olímpica el lunes.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Cuando Cristiano intenta ser Messi”, el video viral que busca ridiculizar a Ronaldo

El futbolista que es mejor que Lionel Messi en espacios pequeños, según Pep Guardiola

Sergio Ramos reveló su secreto para ser uno de los defensores más goleadores del mundo