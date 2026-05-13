Médico colombiano explicó qué se puede hacer para no despertarse con mal aliento: tome nota

El método de Oswaldo Restrepo para combatir el mal olor en la boca que está revolucionando la salud oral en redes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El médico colombiano Oswaldo Restrepo volvió a generar conversación en redes sociales luego de compartir una serie de recomendaciones enfocadas en combatir uno de los problemas más comunes durante las mañanas: el mal aliento al despertar.

A través de un video publicado en sus plataformas digitales, el especialista explicó por qué muchas personas continúan presentando mal olor en la boca pese a cepillarse antes de dormir y reveló un método casero que, según indicó, puede ayudar a mejorar la salud oral.

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El profesional aseguró que el problema no siempre está relacionado con la higiene dental básica, sino con lo que ocurre dentro de la boca durante las horas de sueño, cuando disminuye la producción de saliva y las bacterias encuentran el ambiente ideal para multiplicarse.

“¿Te ha pasado que te despiertas en la mañana, abres la boca y el olor que sale no tiene nada que ver con lo que comiste la noche anterior? ¿O que por más que te cepilles los dientes antes de dormir, al otro día el aliento sigue siendo fuerte, casi amargo? Lo que está pasando en tu boca durante la noche es algo que el cepillo no puede resolver solo”, explicó el experto.

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El médico Oswaldo Restrepo recomienda método casero para reducir el mal aliento matutino (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Restrepo, uno de los métodos que recomienda consiste en utilizar clavos de olor antes de acostarse, pues el médico detalló paso a paso cómo debe realizarse el procedimiento y aseguró que se trata de una práctica sencilla que toma apenas unos minutos.

“En la noche, después de cepillarte los dientes, toma dos clavos de olor enteros, los mismos que usas para cocinar. Ponlos debajo de la lengua, uno a cada lado. No los mastiques todavía. Déjalos ahí, quietecitos, mientras ves televisión o te preparas para dormir. Después de diez minutos, cuando sientas que ya están blandos y que liberaron su sabor, puedes masticarlos suavemente y tragar o escupir, lo que prefieras. Eso es todo. Dos clavos, diez minutos”, afirmó.

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El creador de contenido especializado en salud aseguró que muchas personas comienzan a notar cambios desde las primeras noches de uso y señaló que el objetivo es reducir la acumulación de bacterias que producen el mal olor.

“Desde la primera vez vas a sentir la boca diferente al despertar. Más limpia, más fresca, menos sabor amargo de siempre”, sostuvo.

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El especialista colombiano explica causas y consejos para combatir el aliento fuerte en las mañanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los errores que, según el médico, empeoran el mal aliento

En su explicación, Restrepo también enumeró varios hábitos cotidianos que, según dijo, terminan agravando los problemas de encías inflamadas y mal olor bucal. Uno de ellos tiene que ver con la fuerza excesiva al cepillarse los dientes.

“Mucha gente con encías inflamadas cepilla con más fuerza, pensando que así elimina más bacterias y el resultado es lo contrario. El cepillado fuerte provoca irritación e inflamación en las encías, las debilita y crea pequeñas heridas donde las bacterias se depositan con más facilidad”, indicó.

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Otro de los errores que mencionó fue el uso de agua inmediatamente después del cepillado. Según explicó, esa práctica elimina los componentes protectores de la crema dental antes de que actúen correctamente.

“Cuando te cepillas y luego te enjuagas la boca con agua, arrastras el flúor y los agentes protectores del dentrífico antes de que puedan actuar. Lo correcto es escupir el exceso de pasta, pero no enjuagar con agua”, comentó.

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El odontólogo advierte sobre prácticas diarias que agravan los problemas de mal aliento (Imagen Ilustrativa Infobae)

El médico también aseguró que muchas personas olvidan limpiar la lengua, pese a que allí se concentra gran parte de las bacterias responsables del mal olor matutino.

“La lengua es el mayor reservorio de bacterias de la boca. Una capa blanquecina o amarillenta en la lengua es la principal fuente del mal aliento matutino. El cepillo llega a los dientes, pero si no se limpia la lengua, el setenta por ciento del problema sigue estando allí”, señaló.

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¿Por qué funcionan los clavos de olor?

Durante el video, Restrepo explicó que el clavo de olor contiene eugenol, un compuesto natural con propiedades antisépticas y antiinflamatorias que ha sido utilizado durante años en tratamientos relacionados con la salud oral.

“El eugenol hace dos cosas. Primero, actúa como un antiséptico natural que elimina las bacterias directamente. Segundo, tiene un efecto antiinflamatorio sobre las encías, como un calmante suave que reduce la hinchazón y la sensibilidad”, detalló.

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Así es la rutina nocturna de Oswaldo Restrepo con clavos de olor que promete sonrisas más frescas cada día - crédito captura de pantalla Oswaldo Restrepo RSC/YouTube

De acuerdo con el médico, al dejar los clavos debajo de la lengua durante algunos minutos, el compuesto se libera lentamente y entra en contacto con diferentes zonas de la boca. Además, recordó que el clavo de olor no es un medicamento, pero destacó que históricamente ha sido utilizado para aliviar molestias bucales.

“Cuando ponen los clavos de olor debajo de la lengua, el eugenol se libera lentamente y llega a los espacios entre los dientes, a las encías y a la lengua. Actúa como un limpiador profundo que trabaja durante esos minutos... Los dentistas del pasado usaban clavo de olor para calmar el dolor de las muelas, porque su efecto sobre los tejidos de la boca está probado desde hace muchas generaciones”, puntualizó.