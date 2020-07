El futbolista que es mejor que Lionel Messi en espacios pequeños, según Pep Guardiola

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola . EFE/ Juanjo Martín/Archivo

La goleada del Manchester City contra el Newcastle por 5-0 tuvo un claro protagonista dentro del campo. El mediocampista español David Silva fue clave en el triunfo citizen después de convertir un gol, dar dos asistencias y recuperar el balón que posteriormente se transformó en otro tanto del conjunto de Pep Guardiola.

En la conferencia de prensa posterior al partido, el técnico catalán se deshizo en elogios hacia el jugador de 34 años, quien llegó a la entidad británica en 2010 y afronta su última temporada como futbolista profesional.

“Lo que Silva ha hecho es increíble, fantástico, pero no sólo en este partido, sino en los últimos 10 años”, afirmó el ex entrenador del FC Barcelona.

A lo largo de su carrera como entrenador, Pep Guardiola pudo dirigir a grandes estrellas de talla mundial entre ellos el último Balón de Oro, Lionel Messi. Sin embargo, para el técnico catalán, que disfrutó de una de las mejores etapas del astro argentino, el mejor jugador que vio desplegarse en espacios reducidos es David Silva.

“En los pequeños espacios, es quizá el mejor que he visto. Moviéndose entre líneas no he visto nunca nadie como él. Ha regresado del parón con un ritmo increíble. Si decide seguir jugando, puede jugar donde quiera. No tengo duda sobre eso”, aseguró.

Finalmente, el técnico que supo salir campeón en España, Alemania e Inglaterra confía en que los fanáticos del City puedan regresar al Etihad para darle la despedida que se merece: “Queremos que la gente vuelva para ofrecerle un partido como una de las grandes leyendas del club. ¿Si se merece una estatua? No lo sé, no es mi negociado. Ha habido jugadores increíbles aquí: Zabaleta, Hart, Kompany, Agüero... Este grupo de jugadores ha ayudado al club a estar donde está”.

Guardiola también consideró que la Champions League es un título que tiene pendiente el mediocampista español: “Sería el final perfecto, por supuesto. Para él, para Agüero. Lo habría sido para Kompany la pasada temporada”, reconoció. El Manchester City puso un pie en los cuartos de final después de vencer al Real Madrid por 2-1 en el Santiago Bernabéu en el partido de ida.

En la misma línea, y teniendo en cuenta que el Manchester City continúa esperando la decisión de la UEFA acerca de lo que podría ser la exclusión del club en las próximas dos competiciones europeas, señaló: “Nos queda un punto para clasificarnos matemáticamente para la Champions. El 13 de julio sabremos la resolución, si podremos jugar. Nos lo hemos vuelto a ganar en el campo. Nos lo merecemos”.





