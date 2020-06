¿Dybala y Cristiano Ronaldo no pueden jugar juntos? La polémica frase del técnico de la Juventus

Paulo Dybala sustituye a Cristiano Ronaldo en un encuentro de la Juventus. Para el entrenador Sarri, es difícil hacerlos jugar juntos (REUTERS/Massimo Pinca)

“Dybala es un crack, pero es difícil hacerlo jugar con Ronaldo”, dijo el DT Sarri e instaló la polémica.

El entrenador de la Juventus consideró que “es difícil” hacer jugar juntos a Paulo Dybala y Cristiano Ronaldo, de cara a la revancha por la semifinal de la Copa Italia en la cual su equipo enfrentará al Milan, el viernes próximo en Turín. “Dybala es un jugador fenomenal, es un crack, aunque tácticamente es difícil hacerlo coexistir con Cristiano Ronaldo”, dijo Sarri al término de la práctica de la Juventus en el campo de Continassa.

El entrenador explicó que “no es fácil hacer que jueguen juntos, pero con estas cualidades técnicas y físicas Ronaldo y Dybala pueden marcar la diferencia en cualquier momento”, en declaraciones que publica la página web Sky Sport. “El equipo debe adaptarse a esas cualidades, pero es cierto también que el área queda un poco vacía, aunque es una dificultad agradable”, analizó Sarri.

FILE PHOTO: Soccer Football - Serie A - Juventus v Udinese - Allianz Stadium, Turin, Italy - December 15, 2019 Juventus' Cristiano Ronaldo talks to coach Maurizio Sarri REUTERS/Massimo Pinca/File Photo

Con respecto al encuentro por la Copa Italia del viernes en Turín, Sarri dijo que el empate 1 a 1 logrado como visitante del Milan en San Siro, en febrero pasado antes del parate del fútbol por la pandemia de Covid-19, “no significa ninguna ventaja”. “Es un partido con resultado abierto. Con Milan este año hemos tenido juegos difíciles porque es un equipo que siempre nos planteó dificultades”, concluyó el director técnico de la Juventus.

Mientras tanto continúan los rumores que lo acercan a Paulo Dybala al Barcelona en un futuro no muy lejano. El propio delantero de la Juventus admitió que le gustaría jugar más adelante con Messi. La Joya se mostró optimista en poder renovar su contrato con la el elenco de Turín, aunque adelantó que en el futuro le gustaría jugar junto a La Pulga en el conjunto español.

Soccer Football - Copa America Brazil 2019 - Third Place Play Off - Argentina v Chile - Arena Corinthians, Sao Paulo, Brazil - July 6, 2019 Argentina's Paulo Dybala celebrates scoring their second goal with Lionel Messi REUTERS/Amanda Perobelli

“Estoy feliz en la Juventus y espero renovar mi contrato, pero el día de mañana me gustaría jugar en el Barcelona con Messi”, expresó el cordobés en una entrevista que concedió a CNN. “Mi contrato con la Juventus vencerá dentro de un año y medio, me encanta el club y tengo buena relación con los dirigentes y la gente, así que no creo que haya inconvenientes para renovar”, añadió el delantero surgido de Instituto de Córdoba.

El delantero pudo marcharse de Italia cuando hace un año fue buscado por el PSG de Francia y al Tottenham Hotspur de Inglaterra, pero prefirió quedarse en la Juventus.

“En la Juventus tengo la suerte de compartir equipo con figuras del nivel de Luigi Buffon y Cristiano Ronaldo, pero el Barcelona es un club extraordinario y con Messi más aún”, añadió el delantero. “Todavía no estoy al ciento por ciento en lo físico, pero espero ponerme a punto”, comentó Dybala, quien tuvo coronavirus y se apresta para el reinicio del fútbol, que será este viernes cuando la Juve enfrente al Milan en una de las semifinales de la Copa Italia.

