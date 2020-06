Su definición sobre Lionel Messi y la advertencia al Barcelona por Lautaro Martínez: seis frases de Samuel Eto’o

Samuel Eto'o se retiró en 2019 y actualmente se desempeña como embajador de la FIFA (AFP)

Samuel Eto’o fue uno de los delanteros más destacados de los últimos 15 años del Barcelona. El camerunés que se retiró en 2019 jugó allí cinco temporadas en las que fue determinante para la obtención de varios trofeos, incluidos dos Champions League. Su exitoso paso por el club le permite hoy en día opinar sobre la actualidad del elenco azulgrana, como lo hizo este miércoles en Radio Cataluña.

El ex goleador habló de varios temas pero hizo hincapié en lo que será el próximo mercado de pases y específicamente en la contratación de Lautaro Martínez, quien parece ser el gran objetivo de la dirigencia. “Lautaro lo está haciendo muy bien, pero la gente tiene tendencia a olvidar la historia reciente. Luis (Suárez) ha escrito historia del Barça y del fútbol y hay que reconocerlo. Eso no quita que hay que traer nuevos jugadores, pero sin olvidar a los grandes”, remarcó en el programa Tot Costa.

El ex jugador que también pasó por el Inter de Milan y el Chelsea insistió con el uruguayo es un jugador que sigue estando en el podio de los mejores centrodelanteros y que el conjunto catalán no debe olvidarlo: “Luis siempre es Luis, es de los mejores jugadores del mundo en su posición. Es obvio que el Barça siempre se tiene que reforzar, pero no hay que bajar los galones de un general. Luis es un general, es un capo, y no se le puede rebajar”.

Junto a Messi, Eto'o ganó ocho títulos (AFP)

Por otra parte, Eto’o contó que aún mantiene constante diálogo con Xavi Hernández, con quien compartió plantel durante sus cinco años en el Barcelona y que actualmente dirige el Al-Sadd de Qatar: "A Xavi le digo, 'Maqui, pase lo que pase tienes que volver al Barça’, y le dije que tiene que hacerlo cuando el Dios de los campos de fútbol (Messi) esté todavía ahí. Ha jugado con él, y eso hará que sea más fácil que con otro”.

El delantero argentino ya tiene 32 años, por lo que no le queda demasiado tiempo por delante en el Camp Nou y Xavi rechazó hace unos meses la oferta de la dirigencia catalana para asumir en reemplazo de Ernesto Valverde. Semanas más tarde de su decisión, explicó que aún no está preparado, pero que algún día aceptará el cargo.

En sus diálogos con el ex futbolista español, campeón con España en 2010, el ex delantero africano siempre le recuerda la clave para ser un buen líder: “Tienes que ir de frente y decir las cosas a los jugadores. Si eres un hipócrita acaba mal, porque puedes ganar un año, pero después acaba mal. Me haría mucha ilusión que fuese entrenador”.

El delantero camerunés es considerado como uno de los mejores futbolistas de la historia de África (AP)

Este fin de semana el fútbol español regresará tras la suspensión del coronavirus y el Barcelona tendrá que defender la cima del torneo doméstico: “Sigue ahí, peleando por La Liga. Ese también es un trofeo que vamos a ganar y la gente no se acordará de que perdimos dos o tres partidos, la gente se acordará de que hemos ganado el trofeo".

Por último, Eto’o aplaudió las diversas manifestaciones contra el racismo que han sucedido en las últimas semanas tras el asesinato del ciudadano estadounidense afroamericano George Floyd en manos de un policía blanco. Sin embargo, aclaró que alzar la voz no es suficiente en esta realidad: “Protestar está muy bien, pero no es lo más importante. Lo más importante es que la gente que tiene dinero quiere seguir teniéndolo mientras la gente de color muere”.

