Por qué siempre jugó en la Roma, la condición que le puso el Real Madrid y el jugador que más admiraba: 10 frases de Francesco Totti

No se puede hablar de la ciudad italiana de Roma sin mencionar el Coliseo ni a Francesco Totti, el ex futbolista que disputó 25 campañas con el elenco capitalino y es el máximo ídolo del club. El delantero entró en los juveniles de la institución con 12 años y se marchó tras retirarse en mayo de 2017 a los 40 años.

Este fin de semana, brindó una entrevista a la revista Libero en la que habló de todo. Desde su amor por el club romano hasta su retiro, además repasó las ofertas que recibió en varias ocasiones para vestir la camiseta de otros equipos y recordó anécdotas con algunos de sus ex compañeros y entrenadores.

Rivalidad con Lazio

"Para mí Roma ciudad es la Roma. La Lazio no existe. No puedo hacer comparaciones. Eso no quiere decir que esté hablando mal de ellos, ni mucho menos. Para mí la Roma es única y sus hinchas también. Son pasionales, sentimentales, te dan todo por la camiseta”

Su amor por el AS Roma

“Siempre fui hincha de la Roma. Fue mi sueño ponerme su camiseta, el número diez, el brazalete de capitán. Cuando lo alcancé quise conservarlo siempre muy bien. Esta es la suerte que tuve yo respecto a muchos otros. Si a eso se le añade que estoy en una ciudad, la más bonita del mundo… Mar, montaña, sol, amigos, familia… No la cambiaría por ninguna otra”

Real Madrid

“Creo que en 2003, a mí me quedaba un año de contrato. Tuve algunos problemas con el presidente, y el Real Madrid me ofrecía lo que quisiera para ir allí. Me pagaban 12 millones de euros netos al año más la mitad de los derechos de imagen. En total algo así como 20, 25 millones. Y a la Roma mucho dinero. Yo, entre unas cosas y otras, tenía un 80% de posibilidades de aceptar. Además, con la Roma no era el mejor momento. Me ofrecían mucho, cualquier cosa, también el 10 de Figo, que lo iban a vender al Inter. Allí estaba Raúl, capitán, símbolo del Madrid, era quien más ganaba. Cualquier jugador que llegara tenía que cobrar menos que él. Lo pensé mucho. Ilary (esposa en ese momento) me decía que abandonaba su trabajo y venía conmigo. Al final Sensi me habló, aclaramos todo… Y me quedé. Fue una elección de corazón en la que pesaba mucho la familia, los amigos, la afición, la Roma. Tuve la sensación de hacer algo diferente a lo que normalmente hacen los demás, que no rechazan clubes de este tipo. Me sentía un gran jugador y, a la misma vez, diferente. Con amor hacia una camiseta. Jugar con ellos, pertenecer a ese grupo ya era fantástico. Luego, si no jugabas de inicio pues no pasaba nada. El Madrid no es un club normal. A todo el mundo le habría gustado jugar allí con ellos”

Totti jugó toda su carrera en AS Roma

Antonio Cassano

“Salvo a mí, Gabriel Omar Batistuta o Walter Samuel, a los demás los masacraba. Zebina, Delvecchio, Tommasi… Cuando ellos fallaban un pase les decía: “Sei un pippone” (Eres un paquete). “Vete a trabajar en la farmacia”. Te hacía comprender qué personalidad tenía. Él era joven y se encaraba con gente de treinta años. Es cierto que se equivocaba, porque hay que respetar siempre… Pero lo conocíamos y ya sabíamos cómo era. Lo aceptábamos simplemente. A veces era incluso exagerado, porque no tenía límites, filtros, frenos. Cuando comenzaba no terminaba. Con Capello ha discutido millones de veces. Se perseguían el uno al otro en medio del campo de entrenamiento. He visto escenas increíbles, pero Fabio lo amaba porque sabía que era un fenómeno. Capello quería buenos jugadores, con carácter, y Cassano lo era”

Salir campeón con AS Roma

“Es especial porque se gana cada 20 años. Desgraciadamente es la realidad. Cuando la Juve gana, celebra sólo una noche, la del domingo. El lunes todo se acaba. En cambio, cuando nosotros ganamos con Capello, se celebró en Roma durante tres o cuatro meses. Una fiesta sin parar… Porque no estamos acostumbrados. No somos el Madrid o el Barça, fuertes también en Europa. Si ganamos tres ligas seguidas, quizás con la tercera frenamos esta euforia.”

Rol como entrenador

“Cada uno tiene su opinión. Para mí es fundamental el entrenador, pero más como gestión que como capacidad de entrenar. Si tienes una plantilla de 20 estrellas es difícil decirle a uno de ellos cómo tiene que hacer la diagonal. Yo, si fuera entrenador, le diría: “ponte la camiseta y juega”. ¿Qué le puede decir Zidane a Ramos? ¿Qué haga esto o lo otro? Pues no. Yo tengo que gestionar el grupo. Al estilo Mourinho, listo, inteligente. Se asume toda la responsabilidad y libera al equipo. Para mí ese es el concepto de gran entrenador”

Estilo de juego y futbolistas que admiraba

“Cuando yo jugaba pensaba en quienes pagaban la entrada, en que se divirtieran. Me gustaba enloquecer a la gente y casi siempre lo conseguía. También en la Roma. Cuando yo veía a Zidane, a Ronaldo hacer esas cosas me identificaba con ellos. Por eso me gustaban tanto”

“Creo que Zidane es uno de los cinco jugadores en todo el mundo que han hecho enloquecer a una hinchada. Completo, era elegante hiciera lo que hiciera. Tenía una cabeza, unos pies, un espíritu diferente al resto. Yo lo miraba, admiraba y daba gracias a la vida por darme esta posibilidad”

Lo difícil de ser Totti

“Por una parte es bonito, pero por otra es muy complicado. Sobre todo en la vida privada. Cuando jugabas te exponías pero ya está. Era tu trabajo, lo asumías y punto. Pero la vida privada, como he dicho a lo largo de la entrevista, la limita mucho. Me tendría que ir a Cuba, lejos del mundo. Porque en ciudades como Londres, Madrid, Barcelona cuando voy de vacaciones es una masacre enorme. También en China. Espero que dentro diez años sea más tranquilo. Incluso hasta me olvidan en Roma. No se sabe, engordo y pierdo pelo. Hasta incluso podrían no reconocerme.”

“En el Coliseo entré por primera vez hace tres o cuatro años. Parece surrealista porque llevo más de 40 años aquí. Y lo mismo con Via del Corso, donde hará casi treinta años que voy”

