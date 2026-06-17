Colombia

Beto Coral, activista y excandidato al Congreso, fue detenido por el ICE en Arizona: Daniel Coronell entregó detalles del caso

Coral, de 40 años, vinculado a la defensa de causas progresistas, tiene ahora dos alternativas inmediatas: apelar la decisión ante un juez o aceptar la salida voluntaria del país

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En sus redes sociales, el periodista Daniel Coronell compartió el video de la detención del activista y excandidato al Congreso Franklin Humberto Coral Garrido, más conocido como Beto Coral - crédito @DCoronell/X

Franklin Humberto Coral Garrido, más conocido en redes sociales como Beto Coral, fue detenido en la tarde del martes 16 de junio de 2026 en el estado de Arizona por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, más conocidos como ICE, que le abrieron un proceso migratorio por motivos que, por el momento, no se han hecho públicos; pero que podrían desencadenar en su salida del país.

Según informó el periodista Daniel Coronell en su X, el caso que protagoniza el activista y excandidato al Congreso, que nació en Medellín, podría derivar en una deportación, aunque está ante dos caminos inmediatos: apelar ante un juez o aceptar la salida voluntaria de territorio norteamericano, en donde además de su activismo político se dedicaba a otras actividades, entre ellas la de prestar servicio de conducción.

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Beto Coral, activista colombiano detenido por el ICE en EE. UU.
Él es Beto Coral, activista colombiano detenido por el ICE en Estados Unidos - crédito suministrada a Infobae Colombia

“Atención: El activista colombiano Beto Coral me llamó hace unos minutos para decirme que agentes de inmigración de ICE lo están arrestando en este momento en Arizona, aparentemente con la intención de deportarlo. Está con su hijo que es menor de edad”, expresó el periodista, que reside en territorio norteamericano, y que mantiene contacto con el joven político de 40 años, afín al proyecto progresista.

En efecto, en uno de los dos videos compartidos por Coronell, se aprecia a un menor de edad que tiene consigo a un perro, y junto a él la presencia de los referidos uniformados haciendo contactos telefónicos. La escena habría sido grabada por Coral a través de sus gafas inteligentes, pues no aparece en el plano; aunque en el segundo clip, ya en un plano lejano, se ve cómo el hombre es conducido por los efectivos.

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Minutos después, el comunicador precisó la autoridad que ejecutó el procedimiento y la situación de Coral. “Este es el momento en que agentes de Homeland Security Investigations arrestan a Beto Coral. Tendrá la posibilidad de apelar la decisión ante un juez o de optar por la auto deportación. Su hijo está seguro con su mamá”, indicó Coronell en su declaración en las plataformas digitales, en una noticia que causó revuelo.

El periodista reveló un video que habría sido grabado por el activista con sus gafas inteligentes, y en el que se ve al menor que sería su hijo, justo cuando paseaban su perro - crédito @DCoronell/X

¿Qué pasó con Beto Coral en los Estados Unidos?

El hombre, que había acudido en la víspera al punto de votación ubicado por el consulado de Colombia en La Glorida, ubicado en la Universidad de Miami, para hacer -según él- vigilancia a la manera en que se desarrollaban los comicios presidenciales, también lideró un plantón en contra de De La Espriella: al que le recordó su participación como abogado defensor de David Murcia Guzmán, líder de la pirámide DMG.

Es válido destacar que, además de creador de contenido y exaspirante al legislativo, en representación de los colombianos en el exterior, Coral es abogado. Su detención, según la información entregada por Coronell, no estaría reducido a una retención administrativa, pues el periodista habló de una intención de deportación y de una instancia de apelación ante un juez, lo que sugeriría cargos más graves en contra del activista.

Beto Coral protestó contra Abelardo de la Espriella en Miami
Un día antes de su detención, el activista Beto Coral protestó contra el candidato presidencial Abelardo de la Espriella a la salida del puesto electoral ubicado para los colombianos en Miami - crédito @betocoralg/X

Es oportuno decir que Coral Garrido reside en territorio norteamericano desde 2015, donde se exilió por amenazas asociadas a su activismo y a la investigación del asesinato de su padre: el capitán de la Policía Humberto Coral, que hizo parte del Bloque de Búsqueda que puso fin a la existencia del capo del cartel de Medellín Pablo Escobar Gaviria; pero que fue asesinado cinco meses después, en abril de 1994.

Desde su llegada a suelo estadounidense, Coral mantuvo una actividad intensa en las redes sociales, pero también en los estrados, pues fue denunciado, entre otros, por el expresidente Álvaro Uribe. También se postuló a la Cámara de Representantes por la circunscripción de colombianos en el exterior, por el Frente Amplio, pero sus propuestas, ligadas a reformas consulares y apoyo a migrantes, no tuvieron mayor acogida.

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