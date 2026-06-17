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Sheinbaum y la primera ministra de Barbados acuerdan fortalecer cooperación turística y vínculos con el Caribe

La presidenta destacó el interés de impulsar proyectos conjuntos en turismo, desarrollo económico y cooperación regional

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México busca estrechar lazos con el Caribe. Crédito: Claudia Sheinbaum
México busca estrechar lazos con el Caribe. Crédito: Claudia Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo una conversación telefónica con la primera ministra de Barbados, Mia Amor Mottley, con el objetivo de fortalecer la relación bilateral y ampliar los mecanismos de cooperación entre ambas naciones, particularmente en el sector turístico.

A través de sus redes sociales, la mandataria mexicana informó que el diálogo se desarrolló en un ambiente cordial y permitió intercambiar puntos de vista sobre las oportunidades para impulsar una agenda conjunta entre México y el país caribeño.

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“Dialogamos sobre el interés en fortalecer nuestra relación bilateral y profundizar la cooperación en materia de turismo”, expresó Sheinbaum al dar cuenta de la llamada con su homóloga barbadense.

Turismo, una de las principales áreas de cooperación entre ambos países

Durante la conversación, ambas líderes coincidieron en la relevancia que tiene el turismo como motor de crecimiento económico y desarrollo social para sus respectivas naciones.

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Barbados es uno de los destinos más reconocidos del Caribe por sus playas de arena blanca, aguas cristalinas y una industria turística consolidada que representa una parte fundamental de su economía.

La isla, ubicada en el océano Atlántico oriental de la región caribeña, ha apostado durante años por atraer visitantes internacionales mediante infraestructura hotelera, servicios de calidad y estrategias de promoción internacional.

México, por su parte, mantiene una posición destacada como una de las principales potencias turísticas de América Latina, lo que abre oportunidades para el intercambio de experiencias y la colaboración en materia de desarrollo turístico sostenible.

Relación histórica entre México y Barbados supera las cinco décadas

Las relaciones diplomáticas entre México y Barbados se establecieron en 1972, por lo que ambos países cuentan con más de 50 años de cooperación y diálogo político.

A lo largo de este periodo han desarrollado acuerdos en distintos ámbitos, entre ellos comercio, educación, inversión y cooperación internacional.

Uno de los instrumentos más relevantes fue el convenio firmado en 2018 para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta.

Datos clave de la relación México-Barbados

  • Relaciones diplomáticas establecidas desde 1972.
  • Cooperación en áreas como turismo, educación, comercio e inversión.
  • Participación conjunta en organismos regionales e internacionales.
  • Becas otorgadas por México para estudios de posgrado de ciudadanos barbadenses.
  • Presencia de empresas mexicanas con operaciones en la isla caribeña.
  • Intercambio comercial de productos industriales, tecnológicos y químicos.

Comercio y educación fortalecen los lazos bilaterales

Además del turismo, la relación entre ambos países incluye una creciente interacción económica.

Entre las principales exportaciones mexicanas hacia Barbados destacan equipos de refrigeración, electrodomésticos y teléfonos, con entidades como Nuevo León, Ciudad de México y Jalisco entre los principales puntos de origen.

Por otro lado, Barbados exporta a México diversos productos químicos e insecticidas. Asimismo, compañías mexicanas han consolidado presencia en la isla, fortaleciendo los vínculos comerciales y de inversión.

En el ámbito educativo, el gobierno mexicano mantiene programas de becas dirigidos a estudiantes barbadenses interesados en realizar estudios de posgrado, una iniciativa que ha contribuido al intercambio académico y cultural entre ambas naciones.

México y CARICOM impulsan una agenda regional de desarrollo sostenible

Durante la llamada, Sheinbaum y Mottley también coincidieron en la importancia de fortalecer la colaboración entre México y la Comunidad del Caribe (CARICOM), integrada por 15 Estados miembros.

La relación entre México y este bloque regional tiene sus raíces en el Acuerdo de Cooperación firmado en 1974 y ha evolucionado mediante mecanismos como la Comisión Mixta México-CARICOM y las Cumbres México-CARICOM, establecidas para impulsar una agenda política y económica más amplia.

Actualmente, la cooperación se enfoca en temas como desarrollo sostenible, resiliencia ante fenómenos naturales, seguridad alimentaria, comercio, inversión y combate al cambio climático, asuntos de especial relevancia para los países caribeños.

Diálogo con Barbados refuerza la presencia de México en el Caribe

La conversación entre la presidenta Claudia Sheinbaum y la primera ministra Mia Amor Mottley se suma a los esfuerzos diplomáticos del gobierno mexicano para fortalecer su presencia y cooperación con los países del Caribe.

El acercamiento refleja el interés de ambas administraciones por ampliar los espacios de colaboración en áreas estratégicas y consolidar una relación que, además de los vínculos bilaterales, busca impulsar iniciativas regionales.

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