Un ex Barcelona y Juventus se recuperó del coronavirus tras 60 días de contagio: “Sentía el virus en mis pulmones”

El uruguayo lo confirmó a través de Instagram - @martincaceres_7

El uruguayo Martín Cáceres, defensa del Fiorentina y ex jugador del Barcelona o el Juventus Turín, informó de que padeció el coronavirus durante dos meses y de que recibió hace pocos días la confirmación de que ya no está contagiado.

“Tuve los primeros síntomas en la semana del 8-15 de marzo. En los días siguientes sentía el virus en mis pulmones. Me dijeron que tenía que estar 20 días en cuarentena para que me pasara, pero parece que el virus se enamoró de mí, no se quería ir”, afirmó Cáceres en un directo en Instagram.

El defensa uruguayo, de 33 años, notó los primeros síntomas de una gripe a principios de marzo, cuando fue titular en el Udinese-Fiorentina, último partido liguero disputado por el club florentino en la Serie A antes del parón forzado por la pandemia.

Martín Cáceres superó al coronavirus - Instagram @martincaceres_7

“Sin saberlo, tuve el coronavirus durante 60 días en mi cuerpo. Por fin ahora he dado negativo en dos tampones consecutivos y me siento un hombre nuevo”, reconoció Cáceres, que disputó 20 partidos y marcó un gol en esta temporada con el Fiorentina.

Cáceres, ganador de seis títulos ligueros con el Juventus y de una Copa de Europa con el Barcelona en 2009, se enteró de que padecía el coronavirus el pasado 7 de mayo después de que el Fiorentina sometiera a toda su plantilla a los test previos a la reanudación de los entrenamientos y registrara tres positivos.

El club toscano no informó de quienes eran los jugadores positivos, pero Cáceres confirmó en Instagram que él era uno de ellos.

Martín Cáceres está habilitado para volver a los entrenamientos con la Fiorentina (Foto: @RafaDato2)

Eso sí, en los últimos dos test Cáceres dio negativo por lo que ya está oficialmente recuperado y podrá volver en los próximos días a los entrenamientos individuales en el centro deportivo del Fiorentina.

Recientemente se dio a conocer que la Serie A retrasará los entrenamientos grupales a causa del virus, según informó el periódico local la Gazzetta dello Sport. Todo indicaba que este lunes iban a comenzar con las sesiones en conjunto, sin embargo, el comité científico-técnico no dio el “Ok” a las propuestas que planteó la liga.

La cúpula directiva del fútbol italiano solicitó al Gobierno la aprobación de un protocolo sanitario para la reanudación de la actividad deportiva menos estricto, al considerar que algunos de los requisitos son “difíciles de cumplir”.

Lo hizo tras una reunión telemática entre la Liga de la Serie A, la Federación de Fútbol italiana (FIGC), la Federación Italiana de Médicos Deportivos (FMSI) y el representante de los médicos de la liga, en la que plantearon unas propuestas alternativas para facilitar el regreso de los entrenamientos en grupo y, sucesivamente, de la competición.





(Con información de EFE)