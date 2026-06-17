Colombia

Fundación que llevaba el proceso de adopción de tres menores por parte de una familia extranjera señalada falsamente de abuso emitió contundente pronunciamiento

Desde la organización se extendió un llamado a la ciudadanía en favor de la reflexión y la responsabilidad con la divulgación de información que involucra a menores de edad

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La fundación que llevó el proceso de adopción de los menores alegó que se usaron todos los filtros y pruebas co la familia estadounidense - crédito Imagen Ilustrativa Infobae - captura de pantalla Google Maps
La fundación que llevó el proceso de adopción de los menores alegó que se usaron todos los filtros y pruebas co la familia estadounidense - crédito Imagen Ilustrativa Infobae - captura de pantalla Google Maps

Desde la Fundación para la Asistencia de la Niñez Abandonada (Fana) se emitió un comunicado sobre los controversiales hechos que involucraron al estadounidense de 36 años Grant Gail y su familia —que estaban finalizando un proceso de adopción internacional— en la polémica denuncia por presunto abuso sexual, luego de haber sido registrado en el balcón de un edificio residencial junto a un menor, en el norte de Bogotá.

Ante los hechos ocurridos recientemente que involucran a una familia en proceso de adopción internacional, Fana considera importante compartir (...) que la protección de los niños, niñas y adolescentes constituye nuestra máxima prioridad y, por ello, toda denuncia relacionada con una posible vulneración de derechos debe ser atendida y verificada por las autoridades competentes”, se leyó en el comunicado.

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La Fundación Fana fue la que llevó, con el Icbf, el proceso de adopción de los tres menores involucrados - crédito fundacionfana/Instagram
La Fundación Fana fue la que llevó, con el Icbf, el proceso de adopción de los tres menores involucrados - crédito fundacionfana/Instagram

De acuerdo con el pronunciamiento y de cara a las acusaciones que reverberaron en las redes sociales contra las instituciones vinculadas al proceso de adopción de los niños, la familia había sido “previamente evaluada mediante un proceso exhaustivo realizado tanto en Estados Unidos como en Colombia”.

Dicho proceso incluyó un estudio social, una evaluación psicológica, la verificación de antecedentes, la valoración de la red de apoyo familiar y el análisis de su capacidad para responder a las necesidades específicas de niños”, indicaron los voceros de la fundación.

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Tras este proceso, las autoridades de ambos países la declararon idónea para la adopción y avanzaba en la etapa de integración y vinculación con los menores.

En ese sentido, los portavoces de la organización indicaron que, durante el proceso, tanto los niños como la familia contaron con acompañamiento y seguimiento continuo no solo del equipo de la fundación, sino del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y otras instituciones vinculadas.

El ciudadano estadounidense Grant Gail quedó en libertad en Bogotá tras descartarse indicios de abuso o violencia en el caso que lo involucraba con tres menores de edad - crédito Colombia Oscura/X
El ciudadano estadounidense Grant Gail quedó en libertad en Bogotá tras descartarse indicios de abuso o violencia en el caso que lo involucraba con tres menores de edad - crédito Colombia Oscura/X

Se trató de “una desregulación emocional” del menor: la versión de la fundación Fana

Según las declaraciones oficiales, el episodio que originó la alerta de posible abuso sexual ocurrió durante una “desregulación emocional de uno de los niños”. En ese momento, los padres procedieron a intentar regular la actitud del pequeño—la escena del balcón— cuando una persona externa interpretó el hecho de forma distinta y notificó a las autoridades.

Los relatos obtenidos de los menores coinciden en señalar que los padres estaban implementando estrategias de acompañamiento para ayudarlo a recuperar la calma”, se lee en la descripción.

Desde la fundación puntualizaron que los exámenes de Medicina Legal descartaron violencia contra los menores y, en consecuencia, el padre fue puesto en libertad.

El llamado a la ciudadanía: la familia podría perder su derecho de concretar la adopción

Tras la aclaración oficial de los hechos por parte de las autoridades, desde la institución se alertó sobre la importancia de brindar acompañamiento emocional adecuado a los niños y evitar difundir información no verificada. Por tanto, “por respeto al derecho a la intimidad y al interés superior de los menores”, no se divulgarán más detalles mientras continúan las actuaciones correspondientes.

La directora del Icbf, Astrid Cáceres, afirmó que las valoraciones preliminares descartaron violencia física, aunque la investigación por presunto abuso sexual sigue abierta - crédito Composición fotográfica
El Icbf fue partícipe del proceso de selección y estudio de la familia Gail, adoptante de tres menores colombianos - crédito Icbf- captura de pantalla @ColombiaOscura/X

“Esperamos que esta situación también nos deje una reflexión colectiva sobre la responsabilidad con la que debemos manejar y difundir la información, especialmente cuando involucra la vida y la dignidad de niños y familias”, dice la misiva.

Desde la fundación Fana se hizo un llamado a la prudencia y al respeto por el debido proceso, especialmente, en consideración a los efectos que pueden derivarse de una denuncia grave.

“Los juicios apresurados y las interpretaciones incompletas pueden generar consecuencias profundas e irreparables. En este caso, una familia entera está a punto de perder la oportunidad de construir el hogar que durante tanto tiempo había esperado y tres niños pueden ver truncado el sueño de crecer en el seno de una familia”, señaló el comunicado.

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