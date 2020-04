Pero no sucedió. Pino no terminó de explotar. Intercaló destellos de su talento con problemas de disciplina, lesiones y ese andar sinuoso lo llevó a saltar de club en club, sin aplomarse. Galatasaray de Turquía, Al Nasr (Arabia Saudita), Olympiakos de Grecia, Bastia de Francia fueron algunos de sus destinos. En el medio, vivió un episodio curioso en Mersin Idmanyurdu de la liga turca: firmó y rescindió al poco tiempo por no sentirse cómodo.