Con respecto al ataque cardíaco que sufrió en 2019 durante una práctica del Porto, Casillas señaló: “Lo mío fue un susto tremendo. Tuve suerte que me pasó en el campo de entrenamiento y fue lo que me salvó la vida. Estaré siempre agradecido a los médicos. Si me llega a pasar en otro sitio seguramente no estaría ahora hablando contigo”.