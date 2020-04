Sin embargo, la espina que aún le duele al ex presidente del equipo Ferrari no es Hamilton. Cuando le preguntaron por algún arrepentimiento, no dudó: “No haber traído a Ayrton Senna. Vino a mi casa en Bolonia antes del accidente de Imola y me dijo que quería correr con nosotros a toda costa y liberarse de Williams. Acordamos hablar después de Imola, pero luego sucedió... . Él quería venir a nosotros y me hubiera encantado tenerlo. Hubiera sido la guinda del reverso, que fue entonces Michael Schumacher quien entró en la historia de Ferrari porque nadie hizo lo que hizo”.