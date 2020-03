“Estuve aislado desde que noté los primeros síntomas del virus. Tuve fiebre, tos, dolor de cabeza que nunca pasaba, me sentía cansado”, comenzó su relato en diálogo con el diario italiano Corriere dello Sport. Sin embargo, luego soltó una dura frase para graficar cómo empeoró su caso: “Me asusté cuando me faltó aire durante 25 minutos, como si mi garganta se hubiera cerrado y el aire no pudiera pasar”.