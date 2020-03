No, esa fue la parte más complicada. Pedí una máquina de coser normal, la que se usa en las casas. Le pregunté a algunos amigos e intenté comprarla por internet, pero los envíos no están funcionando. Al final conseguí una, me la dio mi ex mujer. Cuando trajo a los niños el fin de semana me trajo la máquina. Así pude empezar. Además sirvió para poder entretener a los niños, que para ellos es muy duro estar encerrados en un piso. Se entretuvieron. Después de hacer los deberes me dieron una mano.