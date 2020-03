Adolfo Marín, uno de los abogados de Ronaldinho, ensayó en las últimas horas una defensa poco ortodoxa. "La Justicia no ha entendido que Ronaldinho no sabía que estaba cometiendo un delito porque no entendió que le dieron unos documentos falsos, él es tonto”, esgrimió en declaraciones al diario Folha de San Pablo. “Ronaldinho es padre, y en lugar de estar con su hijo, que hoy celebra su cumpleaños, está dando declaraciones, diciendo la verdad ante la Justicia paraguaya”, agregó.