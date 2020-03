Aunque el fiscal Federico Delfino fue el encargado de tomar la decisión de no imputar al ex futbolista ni a su hermano por creer que fueron engañados y que no actuaron con mala fe, la Fiscal General del Estado, la doctora Sandra Quiñónez, fue quien rectificó el pedido de suspensión condicional del procesamiento planteado por los fiscales del caso. De esta manera, y tras la decisión del juez Valinotti, los brasileños fueron detenidos y continuarán bajo la investigación del caso.