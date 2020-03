“Mi juego se basa en la improvisación. Un delantero no puede parar de improvisar. Mi objetivo es desequilibrar a mi adversario. Para eso no hay mejor manera que inventar y por eso estoy siempre en busca de nuevos quiebres. Me afano en probar trucos. Aún me quedan muchas cosas por aprender para sorprender al contrario”, dijo alguna vez. Michel Platini, Balón de oro 1983, 1984 y 1985, afirmó que Ronaldinho “hace el fútbol más bello y artístico. Hace feliz a todo el mundo. Es la representación del fútbol que me gusta. Con él, el fútbol es un arte, además, no sólo es brillante individualmente sino que es altruista".