Ante este panorama, el abogado del ganador del Balón de Oro en 2005 emitió una inesperada defensa en diálogo con el diario Folha de São Paulo. “La Justicia no ha entendido que Ronaldinho no sabía que estaba cometiendo un delito porque no entendió que le dieron unos documentos falsos, él es tonto”, esgrimió.