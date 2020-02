Lo particular del caso es que esta sería la tercera demanda judicial que Neymar inicia contra su ex club. En las anteriores oportunidades, el actual hombre del París Saint Germain exigió un pago de 3.5 millones de euros por el último mes de su estadía en la institución, el cual aseguró que no le pagaron y hasta acusó a la directiva de actuar de “mala fe”. Previamente, había reclamado un depósito cercano a los 32 millones de euros correspondientes a una prima impaga.