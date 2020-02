Neymar estuvo afuera de las convocatorias de Tuchel por cuatro partidos debido a una lesión, aunque ya en los últimos encuentros fue más por precaución, lo que no gustó en lo más mínimo al jugador brasileño. Él mismo lo manifestó tras el duelo ante el Borussia Dortmund en la Champions League. “Desafortunadamente no fue mi elección, fue la del club, de los médicos, fueron ellos quienes tomaron esta decisión, que a mí no me ha gustado. Tuvimos muchas discusiones sobre esto. Quería jugar, me sentía bien, pero el club tenía miedo, y fui yo quien sufrió al final”, disparó.