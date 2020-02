— Siempre me incliné por el juego competitivo, por mi formación académica, que me he graduado en 1990 en Ciencias del Deporte y Rendimiento Humano en Estados Unidos, donde viví de cerca la cultura del deporte y la competitividad de los norteamericanos, no solamente de los deportes sino en el día a día, con un país que les da a todos una oportunidad por igual. Crecí dirigiendo fútbol semi-profesional, a nivel universitario, y ya en el 2000 con mi primer trabajo, me incliné por el juego atlético, leal, de disputar cada pelota como la última, yendo con respeto pero dándolo todo. En ese aspecto no he cambiado.