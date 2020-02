El emocionante discurso de Pau Gasol en honor a su amigo Kobe Bryant

Gasol no estuvo sólo en la presentación formal del fin de semana de estrellas en Chicago. Junto a él estuvo Sue Bird, una figura de la WNBA, la liga profesional del básquet estadounidense. En su fragmento del discurso, la jugadora también se encargó de destacar el impacto de Stern para la competición y el desarrollo del deporte femenino en el país. ¿Qué dijo de Kobe? “Las contribuciones a la NBA, a la WNBA y a todo el mundo del baloncesto son incontables. 18 All Star, 4 MVPs... como su impacto en la liga y en este deporte, no serán olvidados”, relató.