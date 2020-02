Además de dar los pasos para comprar los tickets, la franquicia aclaró que la ceremonia no se mostrará en ninguna pantalla fuera del Staples Center o en el LA Live -zona de atracciones en el centro de la ciudad. "El Staples Center y las fuerzas de orden público recomiendan encarecidamente a los miembros del público sin entradas que no se acerquen a la zona del Staples Center o del LA Live, ya que los fanáticos sin boletos no podrán acceder al sitio de Staples Center, sitio de LA Live o calles adyacentes'', indicó el comunicado.