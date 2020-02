En este sentido, se mostró crítico con el club: “Han sido varias cosas que no me gustaron, lo digo de forma muy clara, lo sabemos nosotros y la gente que toma decisiones, pero aquí no estamos para reír o disfrutar. Al final lo mejor para el club tiene que ser lo que sea bueno para nosotros, y hay que aceptar no entender algunas cosas”.