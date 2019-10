“Haré todo lo posible para intentar cambiar la situación. Me quedan dos años de contrato y no hay mejor sitio en el que jugar que el Barcelona, el mejor club del mundo, pero yo necesito jugar y no solo disfrutar de paseos por la ciudad y la playa”, aseguró Rakitic, quien estuvo en el foco de las especulaciones durante todo el último mercado de transferencias.