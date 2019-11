“En el primer almuerzo con mi cuerpo técnico les dije que íbamos a Brasil para jugar la final de la Libertadores”, manifestó en conferencia de prensa el ex estratega del Benfica, Sporting de Lisboa y Al-Hilal de Arabia Saudita, entre otros. “Ahora hay que dar el paso al frente. Hay una nación detrás de un sueño. No nos asusta la experiencia de River y no pienso como Gallardo: la experiencia también se puede entrenar y también es el conocimiento a lo largo de tu carrera”, agregó.