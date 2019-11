En una entrevista que tuvieron Octavio Machado y Carlos Padrão con la Agencia EFE, para los dos ex futbolistas portugueses y amigos íntimos del entrenador, Jorge Jesús tuvo y tiene chances de convertirse en el futuro director técnico del Barcelona. “Cuando Joan Laporta volvió a ser candidato a la presidencia del club catalán, iba a ser Jorge el entrenador, pero no ganó las elecciones”, mencionó Machado, ex compañero de Jesús cuando ambos jugaron en el Vitória Setúbal, equipo de Portugal.