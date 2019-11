Por el tipo de juego de mucha posesión de pelota y vocación ofensiva (el Flamengo marcó más de cien goles en el año), los dos laterales, Rafinha (ex Bayern Munich) y Filipe Luis (ex Atlético Madrid) suelen sumarse al mediocampo junto con Gerson (una de las revelaciones, a los 22 años, ex Fluminense y Roma, punto de equilibrio del equipo) y Willian Arao, los dos volantes centrales, mientras que el ataque está compuesto por Everton Ribeiro (jugó en el fútbol árabe y fue bicampeón brasileño con Cruzeiro en 2013 y 2014) por la banda derecha, y por el uruguayo Georgian De Arrascaeta (ex Cruzeiro) como un armador por la izquierda, y dos centro delanteros de enorme peso como “Gabigol” (ex Benfica e Inter de Milán) y Bruno Henrique (jugó en la Bundesliga), para conformar un poco habitual 2-4-4 en el momento de avanzar hacia el arco adversario. Y aún quedan en el banco, para entrar, Vitinho, punta de 26 años adquirido al CSKA Moscú por 10 millones de euros, o el colombiano Orlando Berrío, campeón de América con Nacional de Medellín en 2016.